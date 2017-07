Niki Luada: “Los pilotos a veces no pueden demostrar que son los mejores"

Google Plus

Fotografía: Zimbo

Niki Lauda ganó los campeonatos de 1975 y 1977, tras retirarse unos años para dedicarse a su compañía aérea, Lauda decidía volver a la competición en el año 1982 con treinta y dos años de la mano del equipo italiano Parmalat hasta el año 1985, en el que volvió a ganar su tercer campeonato, anunciando su retirada definitiva como piloto de automovilísmo.

Actualmente, muchos se preguntan si Fernando Alonso podría seguir los pasos del vienés. Lauda es ahora una de la cabezas visibles del equipo Mercedes, y actualmente mantiene una relación de amor-odio un poco extraña con el piloto español Fernando Alonso.

El expiloto austriaco aconsejaba a la escudería Ferrari fichar a Michael Schumacher para así poder solventar todos los problemas que acarrean desde los años noventa, Lauda es en estos momentos, quién tiene un papel muy importante en los movimientos que se esperan de cara a la próxima temporada. Niki actualmente cuenta en su equipo con Lewis Hamilton, un piloto que ha llegado a superar a Ayrton Senna en poles, es entonces cuando Lauda da su opinión sobre el piloto español: "Es rápido, agresivo, de alguna manera es el mejor. Pero por desgracia, los pilotos a veces no pueden demostrar que son los mejores por las decisiones que toman, y Fernando ha cometido muchos errores”

Que Alonso ha cometido grandes errores es algo que parece evidente y está a la vista de todos, actualmente el piloto español cuenta con las opciones de Ferrari y Mercedes en sus pensamientos, pero hay que tener en cuenta que ambas escuderías han dicho que no cuentan con él para un futuro. Lauda cree que el mayor error de Alonso es irse de los equipos cuando tiene un contrato todavía en vigor: "No creo que Ferrari quiera volver a tenerlo. Se fue con un contrato. Lo mismo pasó con McLaren-Mercedes",afirma. "Alonso ha cometido muchos errores. Dejó Ferrari muy pronto, y entonces decidió irse a McLaren. Es un buen equipo, no hay duda. Pero todos sabían de antes los problemas de desarrollo de Honda. Ahora está decepcionado, de acuerdo. Pero fue su decisión ir a McLaren. Creo que (Alonso) sigue siendo uno de los mejores pilotos, completamente. Desde el punto de vista de la velocidad, de la agresividad... Es el mejor. Pero desafortunadamente, y esto puede pasar, incluso los mejores dejan de demostrarlo porque siempre se equivocan al decidir dónde ir", explicaba Lauda.

Niki también ha dado su opinión sobre sus pilotos de Mercedes, y de que si realmente les hace falta un piloto como Fernando Alonso en el equipo: "Tenemos pilotos que hacen su trabajo, así que si ganamos con Hamilton y Bottas, no necesitamos un recambio", zanjó Lauda.