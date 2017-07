Fotomontaje VAVEL (Fuente: Martin Velarde)

El famoso dicho 'Una de cal y otra de arena' encaja a la perfección a la hora de describir la situación de la escudería Red Bull. Justamente, en su casa, el último Gran Premio, fue un fiel reflejo de la situación contrastada de sus dos militantes. Por un lado, Ricciardo cosechaba su quinto podio consecutivo y alargaba de este manera su racha positiva; mientras que Max Verstappen sufría un accidente en la primera cruva y se quedaba KO por quinta vez en las últimas siete carreras.

El objetivo más cercano de Red Bull es acercarse a los Mercedes y Ferrari para ganar carreras sin que los abandonos y los problemas ajenos tangan un papel importante. La escudería austríaca parece haber hecho un paso adelante en ese sentido ya que, como vimos con Ricciardo en Austria, su ritmo respecto a sus rivales no es nada malo, aunque aún les falta un escalón para disputarles carreras. El Mundial 2017 queda muy lejos ya que solo han logrado una victoria en toda la temporda y los abandonos constantes han hecho mucho daño a los de la bebida energética.

Pero vamos a centrarnos en sus pilotos, centrémonos en su rendimiento, velocidad y ¿por qué no? su suerte. Empecemos por la cara de la moneda, Daniel Ricciardo. Daniel es uno de os pilotos más queridos del Gran Circo, tanto por los aficionados como por el mismo paddock. Sus logros siempre son celebrados y este año no son especialmente pocos. El campeonato no empezó de la mejor manera para el australiano con dos abandonos en las cuatro primeras carreras. No obstante, la llegada a Europa le ha sentado fenomenal. En las cinco carreras europeas disputadas hasta el momento Ricciardo ha estado en el podio, incluyendo una victoria en el drama vivido en Bakú. Esta tendencia ascendente del australiano, lo ha colocado en cuarta posición de la general aunque demasiado lejos de sus antecesores. Sin embargo, Ricciardo no tira la toalla y afirma que solo está centrado en la evolución de él y su Red Bull para este mismo 2017.

Al otro lado del box, la joven estrella Max Verstappen, está viviendo un auténtico calvario. El holandés de 19 años se ha visto obligado a retirarse hastsa 5 veces en las últimas 7 carreras. Max está demostrando que su talento es incuestionable pero la suerte no lo está acompñando. En varias clasificaciones ha rodado por delante de su compañero pero ya sea por la estrategia o la fiabilidad sus carreras no están al mismo nivel. Los resultados están tardando tanto en llegar que Max está muy lejos de los puestos de cabezasen la general , concretamente está colocado entre ambos Force India , con tan sólo 45 puntos. La situación del holandés contrasta con la magnífica temporada que coseechó la temporad pasada al saltar a Red Bull desde Toro Rosso.

Max está intentando ser positivo pero él mismo afirma que es difícl serlo cuando cada fin de seman termina antes de tiempo. De hehco, Verstappen afirma que ya no piensa en el Mundial '17 y que se centra en su rendiineto individual. Además, alrededor de la joven estrella, se están acumulando varios rumores sobre su posible salida de la escudería austríaco. Lógicamente desde Red Bull lo desmienten declarando que tienen contracto hasta 2019.

Una vez disputada la primera mitad de la temporada, Red Bull solo mira hacia arriba. Todos estamos ansiosos por ver una pelea tres bandas por llevarse el gato al agua. Ahora mismo el Mundial es cosa de dos pero Red Bull puede actuar como juez robando varios puntos tanto a Ferrari como a Mercedes. Ricciardo buscará extender su racha positiva mientras que Max deberá canviar su situación sino quiere que los críticos se le echen encima y lso focos se centren él. La verdad es que parece difícl que Red Bull termine un Mundail con tan solo una victoria, así que deberemos etsra atentos a las posibilidades de sus dos talentazos.