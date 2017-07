Kubica vuelve a subirse a un Fórmula 1 (Fuente: Zimbio)

Una de las mejores noticias es la vuelta de Robert Kubica a probar coches de Fórmula 1, aunque no esté previsto a corto plazo su regreso a la máxima categoría del automovilismo desde que tuviera su grave accidente durante una carrera en los rallyes. Desde entonces, el polaco, que era uno de los talentos más apreciados, lucha por volver a ser el que era, y Renault se ha dado cuenta de los progresos que está haciendo Kubica en su recuperación, y de los avances y mejoras que el corredor está experimentando.

Una de las grandes incógnitas es el regreso de Robert a la Fórmula1, algo que se ha avivado con las pruebas que ha estado realizando con el equipo con sede en Enstone. "Me gustaría volver a la Fórmula 1 si puedo hacer mi trabajo al 100%. No quiero volver a cualquier precio. Si puedo alcanzar el nivel que tenía antes del accidente y sentirme cerca de ese estado de forma, para mí probablemente sería la mayor victoria de los últimos años, posiblemente de mi vida", ha afirmado Kubica, que ya estuvo en Renault antes de que la marca se retirase de la máxima categoría.

"Mi brazo está bien. En mi vida he tenido días mejores, pero también peores, mucho peores. La situación actual es buena, pienso. Estable y buena. Muchas cosas han cambiado en mi cabeza, también. Hasta cierto punto, ya no tengo ciertas limitaciones que solía tener. He encontrado la forma de sortearlas", ha afirmado sobre los problemas que arrastra en el brazo desde su grave de accidente.

De todas formas, no ha regresado al paddock desde el 2012, y salvo si no es como corredor, no regresará. "En 2012, 2013, tuve ofertas –para ser comentarista-. Si llegase a ese punto, sería decirle adiós completamente a la idea de volver algún día como piloto a la Fórmula 1. Después del accidente, me dije que sólo volvería al paddock si lo hacía con el casco puesto. He resistido a la tentación hasta este momento, no he ido a ninguna carrera. La Fórmula 1 es mi vida. Esta vez no viajé a un Gran Premio, pero hubo cierta satisfacción en el hecho de viajar a un paddock con camiones del equipo, con un equipo esperándome", concluye Kubica.