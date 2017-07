Ross Brawn: “25 carreras no es una mala vida laboral” | Fuente: Zimbio

Liberty Media sigue firme en su idea de aumentar el número de citas del campeonato de Fórmula 1. Ross Brawn ha insistido en que 25 carreras por temporada no supondrían ningún problema: “Eso es una cada fin de semana. No es una mala vida laboral”. El inglés ha recordado su época en Ferrari, cuando, dice, los entrenamientos entre semana eran habituales: “No hace tanto tiempo que los pilotos hacían entrenamientos cada semana. En Ferrari, teníamos dos pistas de entrenamiento y rara vez no había día que no usáramos una de ellas”.

No obstante, Liberty Media no está dispuesta a aumentar el número de grandes premios a cualquier precio. Según ha confirmado Ross Brawn, la intención es volver a países y a circuitos clásicos, como ocurrirá con Francia y Alemania en 2018, recuperando los circuitos de Paul Ricard y Hockenheimring respectivamente, y visitar nuevos horizontes: “Respetamos nuestra herencia, al volver a Francia y Alemania, y queremos mezclarlas con nuevas carreras emocionantes, una carrera en Nueva York o en una de las grandes ciudades de Estados Unidos. Y también en uno o dos continentes nuevos. Si tenemos 25, será porque todos ellos merecen su lugar”.

Asimismo, ha querido desligarse de viejas costumbres en la Fórmula 1 de Bernie Ecclestone, cuando las decisiones se tomaban pensando más en política que en el bien del deporte: “Eso es lo que queremos evitar, en la era anterior sucedía mucho eso. El debate saludable es la política que me gusta”. En este sentido, ha confirmado el avance de las conversaciones por establecer un nuevo tipo de motor en el Gran Circo: “Trabajamos en un nuevo motor y será el resultado de muchas reuniones. Si la gente se interpone en nuestro camino, no vamos a tratar de eliminarlos; es un enfoque diferente”.

Para terminar, Ross Brawn se ha deshecho en elogios hacia el Gran Circo, que considera “muy completo”, más que cualquier otro deporte que él conozca: “La gente sigue fascinada por la Fórmula 1 por lo que representa. Nunca debemos perder de vista eso”.