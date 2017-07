Rosberg y el trofeo perdido

Fotografía: Zimbo

Nico Rosberg ha estado dedicándole tiempo a su familia y en disfrutar de la vida durante los últimos meses, cosa que no podía hacer como ahora cuando era piloto de F1. El expiloto germano-finés, tuvo un contratiempo en el que estuvo involucrado su trofeo de campeón del mundo, trofeo ganado en el año 2016 tras un intenso duelo con su compañero de equipo durante toda la temporada, siendo en la ultima carrera celebrada en Abu Dabi donde Nico se alzaba finalmente con el titulo de campeón del mundo. Rosberg envió el trofeo a Goodwoody, pero el servicio de correros se lo perdió durante cinco días, algo que el alemán aseguró que le quitó hasta el sueño. Por suerte Nico ha aparecido en el F1 Live London con el trofeo ya entre sus manos, y explicaba está anécdota.

“Es un trofeo muy especial para mí, pero he tenido un susto enorme. Cuando lo enviamos a Goodwood hace poco, con una seguridad inmensa, se perdió en correos. Estuvo perdido durante cinco días. Significa tanto para mí que no he podido descansar durante varios días, pero ahora todo está bien”, expresaba Nico.

Tras su retiro como piloto, el alemán aseguraba que no se había arrepentido en ningún momento de dejar de competir: "No, para mí es perfecto. Me siento bien. Estoy disfrutando de la vida. Cumplí mi misión. Estuve celebrando el título durante un mes, así que luego me pasé unos dos meses recuperándome. Tengo muchas otras pasiones. Estoy disfrutando del tiempo con la familia, porque los últimos 20 años habían sido a fondo. Hay oportunidades, estoy explorando. Después de la carrera iré a California, a Sillicon Valley, para un viaje inspiracional", aseguraba Rosberg.

Referente a la actual lucha por el título de campeón, el explioto ha dado su opinión y apuesta por Mercedes, pero también cree que el favorito para este fin de semana es Lewis Hamilton: "Sebastian ha hecho un gran trabajo, aunque sé lo genial que es Mercedes y aún pienso que lo conseguirán con uno de los dos pilotos, porque Valtteri está haciendo un gran trabajo. Pero como fan, espero que se decida en la última carrera. Eso sería lo mejor. Sé lo buena que es Mercedes y lo bueno que es Lewis en Silverstone, así que yo apostaría por él este fin de semana", zanjaba Nico Rosberg.