El alcalde de Londres quiere un GP por sus calles

Fuente: Getty Images

Tras el aterrizaje de Liberty Media como los nuevos mandatarios de la F1, los circuitos urbanos suenan fuerte como futuro del Gran Circo. El mismo presidente de la entidad americana, Chase Carey, afirma que le gustaría introducir más circuitos urbanos como el de Monte Carlo en las próximas temporadas. Una de las novedades que suenan con más fuerza es la llegada de la F1 a las calles londinenses.

A Sadiq Khan, el alcalde Londres, no le desagrada la idea en absoluto; todo lo contrario, afirma que está interesado en albergar el Gran Premio de Gran Bretaña en la misma capital ahora que Silverstone está en la cuerda floja. Además, Khan declara que su intención es que Londres sea la capital deportiva a nivel mundial y, por ello, la F1 tiene un papel clave. "Si la F1 quiere hablar conmigo que hable, estoy deseando escuchar", declaró para la BBC.

Sin embargo no será un camino de rosas. El mismo alcalde admite que el procedimiento no será sencillo pero que hasta 2019 hay tiempo. Silverstone será la sede del Gran Premio de Gran Bretaña hasta 2019 si no aparece un nuevo contrato entre el circuito británico y la F1, cosa que se ve difícil debido a los altos costes del evento.

"Hay algunos obstáculos que superar, pero sin duda estoy interesado en tener la F1 en Londres", declaró el alclalde durante el espectacular evento celebrado en la misma capital británica.

A pesar de los elevados costes mencionados con anterioridad, nunca hay que descartar la opción de que Liberty Media pueda decantarse por Londrés como ciudad para albergar un circuito de Fórmula 1. La capital británica se sumaría a una larga lista de otras ciudades que querrían albergar pronto un Gran Premio, como es el caso de ciudades estadounidenses como Nueva York, Las Vegas o Los Ángeles, entre otras.