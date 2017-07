Alonso piensa en su circuito mágico, Hungría

Google Plus

Fernando, F1 Live London Show 2017 / Fuente: Zimbio

No es sorpresa. Más sanciones para McLaren Honda que ve como su fin se acerca. El trazado de Silverstone pese a no ser demasiado exigente en motor, verá como el propulsor japonés del coche de Fernando Alonso será remodelado una vez más. El español se ha pronunciado ante dichas sanciones que son inminentes:

"Supongo que volvemos a la especificación 3, a la nueva, pero como hay que cambiar algunos componentes que se rompieron en Austria, no sé cuántos ni como penalizaremos", declara hacia el diario Marca. “Pero mejor aquí que en Hungría donde esperamos mejores cosas. Queremos estar en los puntos, pero tenemos más opciones en esa carrera y el equipo preparará las opciones técnicas lo mejor posible para ello"

Y es que, pese a haber hablado en numerosas ocasiones sobre su incierto futuro, el bicampeón sigue sin decir nada claro, siempre dice que el año que viene estará en un “equipo ganador”. “Nada que decir", aseguró el español ayer.

A pesar de que Silverstone es único y es un hito; “el nano” asegura que una vez te pones el casco, no haces distinciones entre otros circuitos. “Cuando te subes al coche todos los circuitos son iguales, intentas competir al máximo en todos, aunque hayan pasado cosas muy especiales anteriormente. Siempre hay carreras que hay más o menos público, por lo que es más bonito, como Austria o aquí, pero a la hora de pilotar no varía, como si fuera un test", comentó para finalizar.

Hungría es un trazado idóneo para el McLaren, pues no tiene largas rectas, únicamente la de meta. Además es un circuito estrecho y difícil para adelantar, por lo que hacer una buena clasificación será clave si Honda quiere seguir con McLaren; algo que parece no ser del todo probable pues la potencia nipona parece no ser apropiada para la F1.