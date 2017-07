Renault se muestra prudente con Robert Kubica

Google Plus

Kubica, ¿cerca de volver a la Fórmula 1? (Fuente: Zimbio)

Una de las grandes novedades que han traído los meses de verano en la Fórmula 1 es la vuelta de Robert Kubica a subirse a un monoplaza, en este caso en el de Renault, su último equipo en la máxima categoría reina del automovilismo. En los últimos meses del año pasado se subió en el circuito de Cheste a un R20 del año 2012, su última temporada a bordo de un Renault antes de su grave accidente en una carrera de rallyes.

A pesar de esto, dentro del equipo con sede en Enstone quieren ir paso a paso con el ex de BMW Sauber. Su jefe de equipo, Cyril Abiteboul, ha afirmado que "Queremos ser claros sobre el hecho que está probando con el objetivo de comprobar lo que puede y lo que no puede hacer", pidiendo prudencia acerca de la posible vuelta de Robert Kubica a la Fórmula 1.

Prudencia ante la vuelta de Kubica

"Queríamos probar varias cosas. Tenemos en marcha un programa, del cual no quiero dar detalles, pero dejo claro que no necesariamente pilotar para Renault el año que viene en el caso de que todo vaya bien. Las cosas son un poco más complicadas que eso", ​ha declarado el jefe de equipo de Renault, que, a pesar de la confianza en el piloto, quiere ir paso a paso con la evolución de Kubica a bordo de un monoplaza de Fórmula 1, un paso clave para su vuelta a la máxima categoría del automovilismo.

"Quién sabe, si el test es positivo y los próximos pasos son positivos, tal vez podría terminar en un coche de F1. Pero no quiero especular en ese sentido porque no debemos crear expectativas mediáticas poniéndonos presión sobre lo que necesitamos hacer", ha concluido Abiteboul, que no quiere precipitarse con el progreso de Robert Kubica en un Fórmula 1.