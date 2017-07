McLaren pide a Alonso que confíe en 2018

2017 Russian GP / Fuente: Zimbio

Según Fernando Alonso, el año que viene estará en un equipo ganador, sea cual sea. Y McLaren Honda no tiene muchas papeletas de que vaya a ser uno de esos equipos. Sobre todo Honda, que ni se sabe si estará en las filas del Gran Circo en 2018; pues la escudería británica le dio como plazo para demostrar que pueden ser competitivos hasta septiembre de 2017.

Tras todas las insistencias de Fernando hacia Honda así como pequeñas “pullitas”, Boullier, jefe directivo de McLaren, ha decidido pronunciarse al respecto:

"Prefiero que se quede con nosotros, pero bajo la condición de que crea en nuestro proyecto. Un piloto que no cree en nosotros no es muy útil", comentó ante Nextgen-Auto.com.

Y es que a pesar de que el mercado de fichajes la próxima temporada va a estar muy agitado, ni McLaren ni Mercedes ni tampoco Ferrari se mojan sobre el tema, algo que no sorprende al francés: “No me sorprende. Todos los Campeones del Mundo quieren medirse contra los mejores pero no necesariamente con el mismo equipo, de tal manera que el objetivo es batir a otros. Pero dejar al lobo ir con las ovejas no es una buena idea. Cuando disfrutas siendo el número 1, como Vettel y Hamilton, incluso aunque no lo digan oficialmente, son los líderes en sus respectivos equipos. No quieren a nadie que arruine sus planes", subrayó.

"Es más complicado ya que no siempre es el piloto el que decide. A fin de cuentas, todos hacen lo que quieren. Estoy interesado en tener dos pilotos que crean en el proyecto de McLaren-Honda. Con Fernando, pase lo que pase, irá donde quiera ir, ya sea dejarnos o permanecer con nosotros. Ya veremos”, finalizó así el de McLaren.

Sólo el rendimiento del motor japonés dirá si finalmente Fernando se queda en McLaren.