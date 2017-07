Valtteri Bottas, sobre su salida en Austria: "Fue una de mis mejores salidas, fue la salida perfecta"

Google Plus

Fuente: Getty Images

Todo fin de semana tiene su personaje destacado. En Bakú fueron Lewis Hamilton y Sebastian Vettel, en Austria, Bottas y en Gran Bretaña aún estamos a la espera. De momento, todas las miradas y todas las preguntas van dirigidas a dos hombres en concreto, a los pilotos de Mercedes, a Hamilton y Bottas.



El inglés ha sido el foco de todas las miradas tras su ausencia en el acto dirigido por Liberty Media del pasado miércoles en las calles de Londres. El finlandés en cambio, fue protagonista por su eléctrica salida en el Red Bull Ring. La palabra más sonada a principios de esta semana ha sido 'Jump Start' lo que vendría a ser saltarse la salida. Vettel tenía la duda de si Bottas había apretado el acelerador antes de que los semáforos se apagasen. La duda es entendible, porque no fue hasta que al FIA lo investigó, que se supo que el finlandés tardó poco más de dos décimas de segundo en mover el monoplaza, una reacción que no dejó indiferente a nadie.



Evidentemente, en rueda de prensa fue preguntado sobre lo ocurrido y Bottas aseguró que fue su mejor salida en lo que lleva en Fórmula 1: "fue mi mejor salida, es verdad que esperas a que las luces se apaguen, haces muchas salidas, así que sabes cuando se van a apagar, a veces intentas ser más arriesgado y ésta fue así y salió bien, fue una de las mejores salidas, fue la salida perfecta".



Como era de esperar, Bottas también fue preguntado sobre lo ocurrido con su compañero de equipo, con lo que respondió posicionándose de lado de Hamilton: "Creo que todos tenemos el derecho a decidir a los eventos a los que queremos ir".



"Sin duda eventos como estos motivan muchos a los niños para seguir la F1, es muy importante que tengan la oportunidad de verla en vivo" argumentó tras ser preguntado por incentivar al publico más pequeño a ver deporte de motor.



Silverstone es un circuito mítico de la Fórmula 1 y tras el rumor de que 2019 fuese su última cita con el mundial, Bottas se sincera y explica que se quedaría "muy triste" si el gran circo no corriese allí.