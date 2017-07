McLaren quiere a Fernando en F1

Fuente: Zimbio

Fernando Alonso quiere ganar. Y según él, el año que viene estará en un equipo ganador. Pero, ¿qué equipo? ¿Y dónde? ¿En IndyCar con McLaren Honda Andretti? ¿En F1 con Mercedes, Ferrari, Renault o McLaren Mercedes? Su futuro es muy incierto, pues es algo que le da vidilla al mundillo de F1.

Zak Brown, CEO de McLaren F1, asegura, tras una cena entre él y Fernando, que el bicampeón todavía sigue queriendo disputar más temporadas en el Gran Circo:

"Tuvimos una gran cena con Fernando y hasta pagó la cuenta", dijo Brown. "Nos hemos entendido bien con él y a él le encanta el ambiente (el de McLaren)”.

También se refirió al novato Vandoorne: "Stoffel también está haciendo un gran trabajo, dadas las circunstancias de ser un debutante, por lo que me gusta donde estamos en cuanto a pilotos".

Además, también respondió acerca de si McLaren puede llevar a cabo un proyecto en Indy con Alonso: "Creo que le encantan la IndyCar. Quiere volver a hacer las 500 millas cuando sea el momento adecuado, pero ha dejado muy claro que quiere estar en F1 el año que viene".

"Creo que las opciones de estar en IndyCar el próximo año son muy poco probables. Creo que la opción de que él esté en IndyCar en algún momento de los próximos años sí es más probable".

"La relación con Honda ha sido y es buena a nivel personal, pero como ya es sabido por todos, necesitamos mucha más competitividad en el motor del año que viene y esas son las conversaciones que estamos teniendo", subrayó en relación al tema de motores, auténtica pesadilla de McLaren y Honda desde 2015.

En relación a que Sauber equipe motores Honda en 2018, Brown fue interrogado acerca de si esa decisión es influyente en McLaren: "No. Haga lo que haga Sauber no nos influye. Estamos centrados en nuestras necesidades. No me preocupan los demás equipos", declaró para finalizar.