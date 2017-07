Mercedes, conservador con sus cajas de cambios

Google Plus

Silverstone 2017 / Fuente: Zimbio

Fue primero Hamilton en Austria quien sufrió con su caja de cambios. Recibió la penalización de cinco segundos, que tras hacer una fantástica remontada desde la octava hasta la 4ª plaza, vio como su máximo rival se iba escapando en el mundial.

Esta carrera ha sido Bottas quien ha tenido los problemas en la caja de cambios del Mercedes. Salía desde la 9ª plaza, por la penalización de cinco puestos en parrilla.

Toto Wolff, jefe directivo de Mercedes explica la decisión llevada a cabo: "Estamos intentando apretar mucho en cada área, y extraer más rendimiento donde pueda haberlo, y a veces vas un paso más allá", declaró.

"Teníamos daños en ambas cajas de cambio en Bakú y esperábamos que la de Bottas sobreviviera hasta Budapest. Pero no quisimos arriesgarnos. Por eso hemos puesto nuestras cajas de cambio de nuevo en una especificación de seguridad, y no debería haber más problemas. Así es la realidad, no puedes dejar piedra sin remover para encontrar rendimiento", comentó.

Además, el también representante de Bottas asegura que no descubrieron el problema hasta después de las inspecciones de la carrera de Bakú:

"Allí aún no habíamos identificado el problema", dijo. "Fue bueno poder acabar la carrera. Obviamente no fue genial, y Lewis tuvo claro que la caja de cambios no sobreviviría en Austria". Con Valtteri, los datos nos mostraron que teníamos que esperar hasta después de Austria para juzgar si éramos capaces de aguantar hasta después de Budapest o si teníamos que hacerlo antes. Así que había un 50% de opciones. Luego, al verlo, nos dimos cuenta de que teníamos que cambiarla".

Wolff asegura que el objetivo de la configuración en Azerbaiyán introducida en la caja de cambios era otorgar más potencia y rendimiento, aunque admite que eran mínimos los beneficios:

Por desgracia la caja de cambios es un área bastante madura", dijo. "No se puede sacar mucho más rendimiento, así que no son un gran diferenciador de rendimiento".

"Lo intentamos para maximizarlo, pero no es algo que puedas ver en el cronómetro", finalizó el de Mercedes.