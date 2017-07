Hamilton: "El apoyo del público ha sido tremendo"

Fotografía: Zimbio

El piloto británico Lewis Hamilton, se ha llevado la victoria este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña que se ha disputado en el Circuito de Silverstone, y ha recortado puntos con el líder del Mundial, el alemán Sebastian Vettel. El piloto de Mercedes supo gestionar los neumáticos a la perfección y supo sacar todo su talento para subir a lo más alto del podio delante de sus aficionados.

Hamilton ha agradecido a su equipo todo el trabajo que han hecho durante todo el fin de semana: "El equipo hizo un trabajo excepcional este fin de semana. El coche funcionó genial, realmente el equipo estuvo impecable, estoy muy orgulloso de todos en la fábrica. Valtteri hizo un trabajo excepcional para remontar desde la novena posición, un fin de semana perfecto para todo el equipo", comentaba el británico tras la carrera.

También añadía que: "Yo estaba al frente, tuve un buen comienzo, después fui capaz de gestionar la distancia con Kimi, que poco a poco se extendió. Estábamos planeando parar en la vuelta 19 pero fui capaz de extenderlo un poco, al final tenía una distancia decente por lo que estaba manejando esa diferencia de 12-14 segundos que tuve con Kimi". Al mismo tiempo Lewis ha hablado sobre las últimas vueltas tras los problemas que han tenido los de Ferrari: "Escuché al final que hubo algunas explosiones de neumáticos. Tenía “graining” y algunas vibraciones en los míos, así que el último par de vueltas lo tomé con calma, ya que sabía que otros estaban teniendo problemas. Cuando crucé la línea podría haber seguido adelante, realmente tuvimos un buen rendimiento este fin de semana, pudisteis ver a la multitud. El apoyo ha sido inmenso, me alegro de que parase de llover, la cantidad de banderas, la cantidad de apoyo, la energía fue tremenda”, expresaba para finalizar.

Por otro lado es de destacar la remontada de Valtteri Bottas, el compañero de equipo de Hamilton, quién conseguía finalmente una segunda posición tras adelantar hasta a siete de sus rivales. Aunque parecía imposible que pudiera conseguir la segunda plaza, el finlandés lo conseguía tras la entrada a boxes de Raikkonen quién rodaba segundo en esos momentos. Tras la carrera Bottas se sentía mu contento con el trabajo que había hecho todo su equipo: "Es increíble lo que hemos hecho hoy, el coche funcionó genial, iba muy rápido, el equipo hizo una estrategia perfecta para nosotros"

Valtteri valoraba su inicio de carrera: "Empecé la carrera con neumáticos blandos, tuve que recorrer un largo camino y ampliamos el tiempo con el primer juego porque todo iba bien. Al final con los superblandos el ritmo era bueno". Además es de destacar que Bottas es consciente de que el doblete de Mercedes llegó gracias a la mala suerte de la escudería Ferrari: "Adelanté a Sebastian y a Kimi. Siendo realistas estaba demasiado lejos para conseguir la segunda posición, así que tuve suerte. Él (Räikkönen) tuvo mala suerte al perder la segunda posición al final, pero un doblete es perfecto”, finalizaba el finlandés.

Kimi Raikkonen finalizaba la carrera tercero, tras tener que entrar a boxes por un problema con sus neumáticos en la última vuelta de la carrera.

Raikkonen comentaba que: "He tenido la suerte de recuperarme del pinchazo, pero no estoy contento”, y cree que ha sido: “una situación desafortunada con el neumático delantero izquierdo"y que si no hubiese pasado hubiese conseguido un mejor resultado. También ha hablado del similar problema que ha tenido su compañero de equipo: “Yo he tenido la suerte de recuperarme del pinchazo, pero a Sebastian Vettel (su compañero) le ha pasado lo mismo una vuelta después. No estoy contento", finalizaba.