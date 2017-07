Carlos Sainz: "Un accidente no es lo que quieres"

Sainz no quiso echar más leña al fuego (Fuente: Zimbio)

La carrera de Silverstone ha abierto las heridas, si es que quedaba alguna sin abrir, en el garaje de Toro Rosso. En la primera vuelta, Kvyat y Carlos Sainz chocaron y el piloto español tuvo que retirarse de la décima cita de la temporada. Eso sí, el piloto ruso no se fue indemne y fue penalizado con un 'Drive-Through' y se le han retirado dos puntos del carnet, algo con el que el corredor descendido de Red Bull la pasada temporada no se mostró de acuerdo.

Por su parte, Sainz, que en el pasado Gran Premio de Austria tuvo algún que otro rifi-rafe con la escudería matriz, Red Bull, ya que el madrileño considera "poco probable" un cuarto año en el equipo filial de la marca energética, habló acerca del incidente con su compañero de equipo. "Una faena, después de una primera vuelta decente, acabar con accidente no es lo que quieres. Se va a quedar internamente este tema, no merece la pena discutirlo ante los micrófonos porque no va a ayudar a ninguno".

A pesar de ello, Carlos Sainz no quiso añadir más leña al fuego, al menos delante de las cámaras, ya que por radio hizo un comentario irónico al equipo diciéndoles que Kvyat había hecho un "buen trabajo"."No queda otra que pensar en Hungría, yo soy optimista, creo que hoy se podía haber hecho una buena carrera, no veo que estén pasando muchas cosas, obviamente me gusta hacer carreras de Fórmula 1 y retirarte en la Vuelta 1, por un problema ajeno a ti, no gusta a nadie pero así son las carreras, llevamos dos problemas seguidos, dos carreras sin terminar, una pequeña racha que acabará pronto", concluyó el español, que quiere olvidarse de todo tipo de conflicto y solo tiene en mente la siguiente carrera, que se disputa en el circuito de Hungaroring, y es la última cita antes de las vacaciones de verano.