Sebastian Vettel, en boca de todos

Vettel, Silverstone 2017 / Fuente: Zimbio

Sebastian Vettel, ese chico que ya en 2008 batió un récord al superar a Fernando Alonso por ganar una carrera siendo el más joven, con Toro Rosso en Italia. En 2009 disputó el título a Jenson Button hasta el final. Y desde 2010 hasta 2013, fueron sus años gloriosos. 2010 y 2012 fueron más difíciles pues parecía que Ferrari hacía un monoplaza competitivo, pero, sólo Alonso batallaba contra los dos Red Bull.

En 2015, tras un 2014 muy apagado de Red Bull, en que Daniel Ricciardo superó al alemán; Vettel movió ficha y aprovechó el hueco que Fernando Alonso había dejado al irse a McLaren Honda.

Tras dos años en los que Ferrari hacía promesas vacías, pues los italianos no podían frenar la superioridad y dominación de los Mercedes; este 2017 sí es el de los de Maranello. Vettel ha hablado sobre Verstappen, tras su lucha en Silverstone:

“Trata de defenderse lo mejor posible y en algún momento tienes que mantenerte en tu línea", añadió el tetracampeón, que piensa que el piloto de 19 años se relajará con el tiempo. "Seguro que se va a calmar, todavía no ha hecho muchas carreras”, afirmaba.

"Sabemos que está un poco nervioso con eso"

Vettel, quien casi pasa al holandés en el giro 15, afirmaba que era difícil, pues al final le adelantaron en el primer pit-stop . “Perdimos mucho tiempo en la primera parte”, comentaba.

Verstappen vs Vettel, GP Silverstone 2017 / Zimbio

Además es realista sobre cómo sus neumáticos se desgastaban antes de lo previsto, pero, optimista, subraya que eran más rápidos que los Red Bull. “No luchábamos con nadie más, estuvo bien, pero creo que se ha calmado mucho"

"Estaba en el interior, primero tratando de atacar a Verstappen y luego tratando de defenderme de Bottas", comentaba en relación a una maniobra similar entre el joven de 19 años y Valtteri Bottas.

Por otra parte, el actual campeón del mundial, afirma que sus rivales directos, Mercedes, son más rápidos a una vuelta que ellos (Ferrari).

Bottas vs Vettel, Silverstone 2017 / Zimbio

"Probablemente es cierto que en el último par de carreras Mercedes fue más fuerte, pero creo que la clave realmente es la clasificación. Ellos son capaces de subir el motor, y ganan entre tres y seis décimas con respecto a nosotros en las rectas. En Bakú fueron siete –décimas–, en Austria fue medio segundo", comentaba hacia motorsport.com

El tetracampeón es tajante, pues sabe que en Maranello ya están manos a la obra para estrechar esa distancia con los alemanes: "Esto es algo que nosotros no podemos hacer. Estamos trabajando en ello, pero no pasa de un día para otro. No hay motivo para entrar en pánico o preocuparse, pero necesitamos ser conscientes de ello. Ellos son muy rápidos, tiene un par de ventajas sobre las que necesitamos trabajar y después podríamos tener un panorama diferente. Es pan comido, si tienes los coches al frente en la primera vuelta, la primera curva, la carrera parece diferente".

“El año pasado estuvimos muy, muy lejos, este año lo hemos ajustado –con Mercedes– durante la mayor parte del año. No debemos olvidar de dónde venimos, hemos hecho el mayor paso de todos los equipos. Red Bull habló durante el invierno sobre cómo de buenos serían este año, y hasta ahora no han estado ahí", recordaba así los años anteriores, donde Ferrari hacía todo por superar a los Mercedes.

"Todos empujan fuerte, y estamos tratando de trabajar duro sobre esa ventaja que Mercedes tiene en clasificación. Sabemos por dónde abordarlo, pero no es tan fácil. El coche es genial, ha estado fantástico de nuevo en la carrera, posiblemente no los suficientemente rápido, pero aún así más rápido que lo que conseguimos en términos de resultados", finaliza.

Y es que en 2018, el mercado de fichajes estará caliente. Muchos son los pilotos que acaban contrato, véase Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Fernando Alonso… En Ferrari, lo tienen claro con el tema de las renovaciones: quieren a Vettel en el equipo. Y no es de extrañar, pues es el único de los dos pilotos que combate a los de Brackley. Una situación comparable a cuando Fernando Alonso estuvo en Ferrari desde 2010 hasta 2015, y era el único que luchaba contra los dos Red Bull.

Es por eso por lo que Ferrari ha ofrecido 120 millones de euros al alemán para renovar.

"Creo que la situación en el mercado de pilotos depende de Sebastian Vettel", comentaba Christian Horner, quien afirma no tener cambios en Red Bull para el año que viene.

“Creo que Wolff le está susurrando "renueva por un año", bromeaba Horner ante GMM. “Probablemente tiene a Ferrari diciendo 'Son tres años o nada'”, decía, pues según el propio Horner, desde Italia presionan a Vettel para que renueve.

El futuro dirá el porvenir de Vettel, que parece claro, pues es quien más puntos da a Ferrari en el mundial de constructores. Raikkonen, sin embargo, parece tener sus días contados en la escudería italiana, pues no muestra la misma regularidad que el tetracampeón; algo que no encaja en el equipo más ganador en la historia de la Formula 1.