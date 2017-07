Palmer seguirá siendo piloto Renault en Hungría

Fuente: Zimbio

Durante el Gran Premio de Gran Bretaña, celebrado en el circuito de Silverstone, apareció un rumor en el que se vestia a Carlos Sainz con los colores amarillos de Renault. Según informo Auto Bild antes de la carrera, hubo una reunión entre Cyril Abiteboul y Helmut Marko en la que se firmaba una cláusula rescisión para incoporar a Carlos Sainz en ek monoplza ocupado por Joylon Palmer. Según el medio alemán, la operación rondaría cerca de los ocho millones de euros.

El máximo dirigente del equipo de Enston, Cyrio Abiteboul, ha sido muy claro sobre estos rumores. Lo desmiente todo. Sin duda Palmer no está aportando lo mismo que su compañero de equipo, no lleva un solo punto mientras que Hulkenberg ha conseguido un total de 26. Sin embargo, en Renault piden paciencia.

"He negado completamente la posibilidad de que se le sustituya a partir de Budapest y se lo he dicho a él personalmente. Cuando me enteré de la proporción que había cogido el tema en prensa, reaccioné y le dije a todo el mundo que no había nada de cierto", explicó Abiteboul a MotorSport.com.

Por su parte, Joylon Palmer afirmó estar tranquilo por la posibilidad de perder su sitio ya que solo eran rumores: "No me importan los rumores. Yo intento hacer mi carrera, trato de disfrutar del gran apoyo recibido y conseguir los primeros puntos. Los rumores paran después", le contestó el británico a Johnny Herbert en la Drivers' Parade.

También se pronunció Carlos Sainz sobre tal rumor pero no quiso darle mucha importancia. De todos modos, el madrileño agradeció que se le considerara un activo dentro del mercado de la F1.

"No tengo nada que decir, sobretodo porqué nadie me ha dicho nada. Cuando nadie te ha dicho nada, temes que solo sean rumores. Sería muy raro que tanto Helmut Marko como Christian Horner no nos dijesen nada sobre tal movimiento", declaró el español para Movistar Plus.

"Lo último que oí la carrera pasada es que el año que viene seguiría siendo piloto de Toro Rosso y ahí me he quedado. Muy raro que se comenten estos rumores. La verdad es que estos tres años han sido muy buenos y que se hable de ti en el paddock suele ser una buena noticia", finalizó Carlos.