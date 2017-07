Jules Bianchi: Un piloto que siempre estará entre nosotros

Google Plus

Fotografía: Martín Velarde - VAVEL

El 17 de julio de 2015 será un día difícil de olvidar para todos los aficionados al motor y del deporte en general. El piloto francés de F1 Jules Bianchi, perdía la vida después de 8 meses de intensa lucha por sobrevivir tras el fatal accidente que sufrió en uno de los Grandes Premios más tristes de la historia de la Fórmula 1, el GP de Japón 2014.

Sus familiares y amigos daban está triste noticia de la siguiente forma: “Luchó hasta el final, como siempre lo hizo. Pero hoy su batalla por la vida llegó al final”.

Jules Bianchi

Fotografía: Zimbio

Jules nació en Niza (Francia) el tres de agosto de 1989, y falleció el diecisiete de julio de 2015, Jules era nieto de Mauro Bianchi que fue tres

veces campeón del mundo de turismos, Lucien Bianchi, su tío abuelo también fue piloto de Fórmula1, y en 1968 ganó las 24 horas de Le Mans, pero un año más tarde en los entrenamientos de las 24 horas, Lucien fallecía debido a que su Alfa Romeo 33/3 perdiera el control y se estrellará contra un poste de telégrafo en la curva Mulsanne.

Jules fue un piloto francés de automovilismo de velocidad que corrió en las temporadas 2013 y 2014 en Fórmula 1 con el equipo Marussia. El francés comenzó a competir en karting y en 2007 ganó la Fórmula Renault. En el año 2008 y en el 2009 participó en la Fórmula 3 Euroseries, logrando el título de campeón en su segundo año. Entre 2010 y 2011 participó en la GP2 Series, logrando una victoria, y hasta 2012 no dio el salto a la Fórmula 1 fichando por el equipo Force India.

Fue Piloto reserva de Ferrari en el año 2011, el dos de diciembre de 2010 hizo unas pruebas en Jerez con Ferrari, días después el equipo italiano lo señalaba como futura promesa del automovilismo, contratándolo como piloto reserva para el siguiente año. El joven piloto francés empezó a formar parte de la Ferrari Drive Academy tras firmar un contrato de largo plazo. En 2012 fue cedido a Force India pero nuevamente como piloto reserva. Bianchi vivió su primera experiencia oficial al volante de un F1 con el Force India VJM05 en los entrenamientos libres del GP de China, pero también estuvo presente en los viernes de entrenamiento, participando en los GP de Jerez, Valencia, Silverstone, Hockenheim, Hungría, Monza, Corea y Abu Dabi.

Bianchi encontró asiento en Marussia, con los que pudo debutar en 2013. En el Gran Premio de Australia, el francés dió la sorpresa al clasificarse por delante de sus rivales, a ocho décimas de segundo por encima de su compañero de equipo del momento. En carrera consiguió quedar delante de sus rivales (Charles Pic, Max Chiton y Giedo van der Garde) sacándoles bastante ventaja. Una semana después, en Malasia, también conseguía brillar en la clasificación, sacando una ventaja de un segundo aproximadamente, ya en carrera conseguía la decimotercera posición. La ventaja disminuyó en el Gran Premio de China, a pesar de que el francés estaba clasificado en la 19ª posición, la ventaja solo fue de 7,5 segundos, lo cual estaba muy bien para un debutante. En carrera, fue capaz de mantener la distancia con sus rivales más directos en todo momento, y así poder acabar en la 15ª posición. En Barélin los de Caterham lograban evolucionar bien su monoplaza, Bianchi solo pudo clasificarse en el 20º puesto. En carrera, no fue capaz de alcanzar al Caterham CT03 de Pic, y se tuvo que conformar con terminar en la 19ª posición.

Quedaba confirmada la mejoría de Caterham, pero la escudería rusa seguía dando guerra, pues en la clasificación del Gran Premio de España, Jules se clasificó en el 20º lugar, pero en carrera no pudieron plantar cara al ritmo de Charles Pic, con lo que solo pudo acabar en la 18ª posición. Tras dos semanas, en el GP de Mónaco el francés no pudo disputar la clasificación debido a una avería. Aunque, con el accidente de Felipe Massana en los Libres 3 y la penalización de su compañero Max Chilton, Jules tomó la salida desde el 20.º puesto, en carrera el piloto acabó en la vuelta 59, al sufrir un accidente. En el mes de junio, en el GP de Canadá, la historia se repetía y esta vez Bianchi solo pudo lograr la 20ª posición. En carrera todo fue mejor y el piloto de Niza logró superar a Charles Pic, acabando así en la 17ª posición, lo que era sin duda una buena noticia para él y para su equipo.

La escudería llegaba optimista al GP de Gran Bretaña donde Bianchi fue capaz de clasificarse en la 20ª posición, a tan sólo 0,25 centésimas aproximadamente de Charles Pic. En una carrera totalmente alocada, los protagonistas fueron los de Pirelli y los pilotos que sufrieron pinchazos, el francés del Marussia acababa la carrera en la decimosexta posición.





Fotografía: Zimbio

El 3 de octubre de 2013, se anunciaba que Jules Bianchi seguiría con el Marussia durante el año 2014. El 30 de enero del 2014, el piloto francés tuvo en sus manos el ME03, con el último chasis presentado en los test de Jerez. El inicio de temporada para Bianchi fue de pocas aspiraciones, ya que en Australia no acabaría la carrera, a pesar de los múltiples problemas, lograría clasificarse en el puesto 14º. En Malasia de nuevo se verían truncadas sus esperanzas, ya que solo habiendo corrido apenas ocho vueltas, se vio obligado a retirarse por problemas con los frenos. En las siguientes tres carreras por fin lograba llevar su monoplaza hasta la linea de meta, manteniéndose al margen de problemas en la pista y logrando quedar por delante de su compañero de equipo.

En Mónaco, Bianchi era penalizado con cinco posiciones en parrilla por cambiar su caja de cambios. Tras los constantes problemas en carrera, los cuales acabaron con la participación de ocho pilotos, Bianchi entraba su monoplaza a la zona de puntos, haciéndolo en la octava plaza, esta era la mejor posición hasta el momento en el campeonato. Jules lograba anotar sus primeros puntos en su cuenta personal, lo que sin duda fue determinante en el campeonato de constructores. Esta fue una de las carreras más importantes de toda su carrera deportiva.​

Fotografía: Zimbio





El terrible accidente de Jules Bianchi

Jules Bianchi perdió el control de su Marussia el 5 de octubre de 2014 durante el GP de Japón e impactó con la grúa que atendía a Adrian Sutil, llegando a levantar el vehículo. Las primeras imágenes del accidente del piloto francés eran escalofriantes. El piloto fue trasladado inmediatamente al hospital de Yokkaichi en estado crítico. El piloto francés sufrió el accidente a sólo 12 vueltas del final del GP. Tras el impacto, la carrera fue suspendida y Jules Bianchi fue atendido y llevado al hospital. El piloto francés sufrió un impacto en la cabeza equivalente a 254G, el cuerpo humano puede soportar un límite de 60G y un total de 80G en la cabeza.

Bianchi iba a 213 km/h cuando perdió el control de su monoplaza y se golpeó contra la grúa exactamente a una velocidad de 126 km/h.

Sutil fue testigo directo del choque, y contaba así el accidente: “Hice un aquaplanning en esa curva, me quedé ahí y una vuelta después se estrelló Bianchi con las banderas amarillas. Tuvo el mismo problema que yo y el mismo accidente pero con distinto resultado. La grúa salió a sacar mi coche. La curva es una de las más delicadas. Si tienes un accidente ahí deberías sacar el safety car pero supongo que es dificil tomar la decisión”. Tras una carrera bajo la lluvia, añadió también: “Igual deberíamos haber parado la carrera un poco antes”, el piloto alemán no quiso entrar en detalles sobre el accidente, y así lo contaba: “Vi todo, estaba allí de pie, pero no quiero dar detalles. Todos mis pensamientos están con el"

Fotografía: Zimbio

Momento del accidente de Jules

Bianchi, de 25 años se encontraba en coma inducido en el hospital universitario de Niza, tras más de nueve meses en coma el piloto de Fórmula Uno Jules Bianchi fallecía. Jules Bianchi no era el primer piloto de F1 en fallecer tras un accidente ocurrido durante un Gran Premio ya que el triple campeón mundial de Brasil Ayrton Senna perdió la vida al chocar en la pista de Imola en el año 1994.

La familia del piloto informaba de esta terrible noticia en un comunicado publicado en la red social de Facebook: "Jules luchó hasta el final, como siempre hizo, pero hoy su batalla terminó". El comunicado también expresaba el agradecimiento a todos los que expresaron su afecto al piloto: "Al escuchar y leer todos los mensajes nos dimos cuenta de cuánto Jules tocó los corazones y las mentes de tanta gente por todo el mundo". La escudería Marussia, en la cual Bianchi hizo su debut en Fórmula 1, manifestaba estar "devastada" tras la triste noticia.





El homenaje a Jules Bianchi

En el Gp de Hungría todo el circuito mantenía un emocionante minuto de silencio en homenaje a Jules Bianchi. Todos los pilotos se abrazarón en un corro en memoria del piloto fallecido antes de la carrera de Hungaroring. Los pilotos se acercaron uno por uno a los familiares de Bianchi presentes en ese momento, fundiéndose en un sentido abrazo.

Fotografía: Fórmula 1

Homenaje a Jules Bianchi de sus compañeros antes de empezar la carrera del GP de Hungría



El 21 de Julio de 2015, Jules Bianchi ya descansaba en paz después del funeral que se celebró ese mismo martes por la mañana en la Sainte Reparate Cathedral de Niza, donde asistieron muchos personajes de la F1. Justo delante de la catedral, se colocaron dos retratos gigantes de Jules, y se pusieron varias coronas de flores en una plaza cercana. Después del funeral, sus contrincantes pero a la vez compañeros le dedicaban unos momentos de silencio alrededor del ataúd, sobre el que se dispuso el casco de Bianchi. en honor al piloto.

Fotografía: Getty Images

Funeral de Bianchi

Después del funeral celebrado en Niza, Jean-Éric Serge Raymond Vergne comentó: "Nos ha dejado uno de los mejores pilotos, pero se ha ido y nos ha dejado un recuerdo precioso. Ha sido una persona maravillosa, dentro y fuera de la pista. Su nombre perdurará en la historia de la F1. Ha hecho mucho; es grande ahora, y siempre estará en nuestros corazones".