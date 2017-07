Kvyat: "Los dos deberíamos sentirnos responsables"

Fotografía: Zimbio

Daniil Kvyat fue nuevamente protagonista de un incidente en la primera vuelta de la carrera en Silverstone, el supuesto perjudicado en esta ocasión fue Carlos Sainz. El piloto ruso se fue largo, y al intentar recuperar la trazada de nuevo, se topó con Sainz. Los dos pilotos tuvieron un encontronazo, a consecuencia de ello el piloto español tuvo que abandonar, mientras que el piloto ruso pudo seguir en carrera.

Kvyat recibió un Drive Through como penalización por reincorporarse de forma peligrosa al trazado, además fue sancionado con dos puntos menos en el carnet. Por esta causa Daniil podría ver peligrar su continuidad en el campeonato, ya que está a tan solo a tres puntos de quedarse sin poder competir en una carrera.

Repartiendo las culpas

Kvyat: "Le dejé espacio y esperé que colaborase conmigo, pero esa colaboración no se produjo"

Kvyat cree que Sainz tiene también parte de culpa en el accidente, porque no supo anticiparse a su error: "El piloto de carreras sabe, cuando ve lo que me pasa a mí, que no va a estar en la línea perfecta. Así que, si te metes ahí, la colisión es inevitable en un 90% de las ocasiones. Si el otro coche anticipara más las cosas, me hubiera intentado adelantar en la contrarrecta. Pero no pasó. Se puso ahí y le dijo a su compañero «ok, ya puedes chocar contra mí». Eso es lo que creo. Los dos deberíamos sentirnos responsables de lo que ha ocurrido. Le dejé espacio y esperé que colaborase conmigo, pero esa colaboración no se produjo. Si los dos somos listos, sabremos dejar más espacio la próxima vez", comentaba el piloto ruso.

Kvyat cree: "Sainz debería alejarse de mí en general en la vuelta 1, creo que es lo mejor para el equipo". Pero la principal preocupación del piloto ruso son las penalizaciones que sufrió en la carrera: "Mi frustración se debe a la penalización. Los comisarios te dejan correr y luego pasan estas cosas. Mi carrera se vio dañada, su carrera se vio dañada y me penalizan a mí. No sé qué están buscando aquí", expresó Daniil.

Sainz no entra al trapo

Por el contrario, el piloto español opinaba que no merece la pena discutir sobre el tema: "No merece la pena discutir esto ante los micrófonos, porque no va a ayudar a ninguno. Está muy claro viendo las cámaras: estábamos luchando, dándonos espacio, y uno ha perdido el control”, a lo que el ruso le contestaba: “Le he adelantado en la curva 11, y obviamente luego me he metido en la línea más sucia. Cuando vienes a una velocidad tan alta,tu compañero no te ve y entra así a la curva... acabas chocándote", zanjaba Daniil Kvyat.