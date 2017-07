Williams y Wolff se muestran optimistas acerca del avance femenino

Google Plus

Williams y Wolff se muestran optimistas pero exigentes con el avance femenino

En el paddock ​de Fórmula 1, se hace cada vez más habitual la presencia de mujeres en puestos de importancia en los equipos, como son los casos de Claire Williams, jefa de la escudería británica, o la ex-piloto, también de Williams, Susie Wolff, que se convirtió en la primera mujer en disputar unos entrenamientos libres de un Gran Premio de la categoría reina del automovilismo desde el año 1992.

A pesar de todos los avances que han conseguido las mujeres en los últimos años, tanto Williams como Wolff piensan que no es suficiente y que se debe seguir trabajando. "Vamos a tener que pasar generaciones de cambio antes de ver el el impacto de las mujeres que adquieren un puesto en el lugar de trabajo y la Fórmula 1 no es diferente, pero yo personalmente he visto un gran cambio", ha afirmado Williams.

"En la actualidad, el ocho por ciento de nuestra mano de obra de ingeniería es femenina, no suena a mucho hasta que te das cuenta de que hace siete años era cero", añadió la británica. Wolff, por su parte, opina que la sociedad se está moviendo en el camino correcto. "Las mujeres se inspiran cada vez más por el éxito de otras mujeres, no sólo en el automovilismo, sino en cualquier industria en la que se encuentren", ha declarado la ex-piloto.

Además, Susie Wolff puso el foco en dos pilotos que pueden llegar a destacar dentro de la Fórmula 1, Tatiana Calderón, actual piloto de desarrollo de Sauber, y Jaime Chadwick, la corredora más joven en fichar por un equipo británico de Fórmula 3. "Hay mujeres que son capaces, sólo necesitamos asegurarnos de que hay más.Siempre va a haber talento, tienes que ser lo suficientemente bueno, pero también hay que crear oportunidades", dejando claro que todavía lo mejor está por llegar.