Leclerc: "Perder a dos personas tan cercanas a mí me ha hecho mucho más fuerte”

Fotografía: Zimbio

Este lunes no ha sido nada fácil para Charles Leclerc, el flamante líder de la F2 fue confirmado para realizar los test post GP de Hungría con la escudería Ferrari, equipo al que pertenece. La estrella de la Ferrari Drivers Academy sigue dando pasos para estar en F1 el próximo año, pero este lunes sus pensamientos estaban puesto en su gran amigo Jules Bianchi, que falleció hace dos años tras el accidente que sufrió en el GP de Japón de 2017.

Leclerc le rendía homenaje a su gran amigo publicando un tuit en el que mostraba el casco que lleva actualmente en todas las carreras en las que participa, en dicho tuit se puede observar que en el casco lleva una foto suya junto a Bianchi de cuando ambos eran pequeños.

Jules y Charles eran grandes amigos, desde que empezaron a entrenar juntos en kartings cuando eran pequeños, Bianchi también era quién le daba consejos para pilotar un F1. “Te echamos de menos”, expresaba el piloto monegasco, que pocos días antes del GP de Bakú sufrió también la muerte de su padre, al que dedicó su triunfo en Azerbayán, la victoria más triste de la carrera de Charles.

Fotografía: Twitter del piloto

Fotografía con la que Charles recordaba ayer a su amigo Jules

"Tuve un buen padrino, que era Bianchi y me ayudó enormemente a crecer como piloto, sobre todo cuando hice el salto a los monoplazas. Su accidente llegó nada más empezar mi carrera en monoplazas, pero me ayudó muchísimo a entrar en este mundo. Perder a dos personas tan cercanas a mí, me ha hecho mucho más fuerte como persona. Bianchi era un poco de la familia, mi hermano era su mejor amigo. Así que fue muy difícil al principio. Recuerdo que estaba en Jerez para la última carrera del Campeonato, mi padre no me contó lo que ocurrió y cuando me enteré fue bastante duro", confesaba Charles.

Y es que la carrera de Leclerc seguramente no hubiese llegado al punto en el que se encuentra ahora mismo sin la ayuda de Bianchi, que le ayudó desde sus inicios como piloto: "La primera carrera que hice fue uno de los puntos de inflexión de mi carrera. Bianchi era mi mecánico y obviamente me enseñó mucho desde el principio, me ayudó a trabajar un poco más rápido que los demás. Bianchi me ayudó muchísimo a contactar con Nicolas Todt, le explicó mi situación, Todt me ayudó y desde entonces ha seguido ayudándome muchísimo", comentaba Leclerc.

Con tan solo diecinueve años Charles esta totalmente encaminado a participar en un futuro próximo en Fórmula 1: "Con mi representante, Nicolas, pensamos que si algún día quiero ir a la Fórmula 1, quiero que esté preparado al 200% y eso es lo que buscamos. Por eso dimos tantos pasos en categorías inferiores", comentaba.

Leclerc ha hablado sobre la adaptación de la categoría: "Depende del piloto. Creo que algunas personas se adaptan muy rápido, pero no todas", zanjaba Charles Leclerc.