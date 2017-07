Stroll. “La gente que está cerca de mí nunca ha dudado de lo que soy capaz”

Google Plus

Lance Stroll, Silverstone 2017 / Fuente: Zimbio

Lance Stroll, ese joven piloto que al principio demostraba estar en F1 por dinero más que por talento. Sus primeras carreras fueron un desastre, así lo afirman los resultados. Sin embargo, desde el Gran Premio de Canadá, donde hizo una magnífica actuación, pues salía desde la 17ª plaza. El de Williams consiguió acabar en una espectacular 9ª posición. Y de ahí fue a más. En Azerbaiyán consiguió su primer podio, y el primero de Williams en la temporada. Además, últimamente está siendo constante en los puntos, pues únicamente le separan 5 puntos de su compañero Felipe Massa. Nada mal para un novato.

"Recientemente sólo me han pasado cosas buenas, las últimas carreras han sido como un cuento de hadas para mí, estar en los puntos fue fantástico, estar en el podio fue increíble", comentaba ante la web oficial de la Formula 1.

“Hubo momentos complicados al comienzo de la temporada en los que las cosas estaban fuera de control, tuve problemas técnicos y contactos con otros que nos costaron puntos"

"Fueron momentos frustrantes, sobre todo Baréin. No terminé las dos primeras carreras, tuve un problema técnico en Melbourne, un problema con Pérez en China y luego, de nuevo, algo en Baréin, tres seguidas".

"Sabía que era capaz de conseguir esos resultados, así que no tenía pánico porque sabía que era cuestión de tiempo. Pero hacerlo en Canadá fue genial, un gran día. No tiene que ver nada con la confianza, se trata más de otras cosas, de mejorar la manera en la que piloto o trabajo con el equipo. Hemos cambiado mucho el coche desde Bakú, tuve una configuración diferente y eso me ha ayudado a tener más confianza”, relata con alegría.

"No llegué a la F1 sólo por dinero, fui el piloto más joven en ganar la F3 con una gran ventaja sobre el resto, esos son los hechos. Es fácil juzgar sólo por lo que ves desde fuera, pero la gente que de verdad está cerca de mí y que son importantes para mí nunca han dudado de lo que soy capaz y he demostrado el resto", dice tajante, pues afirma no estar en F1 sólo por dinero.

Además, se sincera sobre su relación el británico de Mercedes, Lewis Hamilton; con quien afirma tener muy buen contacto y acepta que se fija en Lewis en el ámbito profesional:

"Somos buenos amigos, hablamos sobre cosas divertidas, no de carreras. Me gusta cómo es, es un tío genial, hablamos sobre cosas fuera de las carreras, y de hecho, su anterior fisioterapeuta, Ville, está ahora conmigo”

"Son muy importantes las personas que tienes a tu alrededor, estoy muy contento con el equipo que me rodea. Me ha enseñado a entrenar, por supuesto, pero también a descansar, que es igualmente importante, nos llevamos muy bien", finalizaba así Lance.