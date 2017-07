El “halo”, presente en la temporada 2018 de F1

Google Plus

Fuente: (@JuanjoSaezF1)

La Formula 1 ha invertido mucho en seguridad, sobre todo tras el trágico accidente de Jules Bianchi durante el Gran Premio de Japón 2014. Desde ahí, la FIA ha buscado y barajado opciones para mejorar la seguridad de los pilotos. Por ejemplo, reforzando barreras de seguridad e innovando e investigando en materiales más rígidos y seguros.

Pero, la novedad más radical fue el desarrollo de un cockpit cerrado, o semicerrado, que actuase como medida de seguridad frente a impactos frontales en el casco del piloto. Desde 2016, los equipos de la parrilla iban probando, en las sesiones de entrenamientos libres y en sesiones privadas, dichos elementos. El “halo”, desarrollado por Mercedes, ha sido el que la FIA ha aprobado, aunque; de la votación democrática que hizo dicho organismo, sólo 1 equipo votó a favor de introducirlo. Resumiendo, la FIA ha implantado el halo a la fuerza para 2018. Aunque, se ha de mencionar que necesita la aprobación del Consejo Mundial de Deportes de la FIA.

Niki Lauda, director no deportivo de Mercedes AMG F1, declara que “el halo rompe el ADN de la F1”. Argumenta además que “hay soluciones mejores que la del halo en un 100%”.

"No hay duda de que hay que mejorar la seguridad siempre que se pueda. Tratamos de cubrir la cabina con el halo, el Aeroscreen de Red Bull y el escudo que probó Ferrari. Nadie está 100% convencido. Tienes que tomar la decisión correcta. El halo es el equivocado, es un absoluto error", comentaba disgustado el de Austria.

Aeroscreen Red Bull 2016 / Fuente: Zimbio

"Hay una solución 100% mejor que la del halo, no habríamos intentado tres cosas de lo contrario", aseguró. "Por lo tanto, sería más sensato ir más lejos en esa dirección y si encontramos algo que no destruya la apariencia, entonces podría ser introducido en 2019. Es tan simple como eso, no hay razón para precipitar algo de lo que nos arrepentiremos más tarde", finalizaba.

Incluso Toto Wolff, director de Mercedes AMG, también se ha pronunciado al respecto:

Escudo de Ferrari / Fuente: Twitter

“Creo que probablemente la FIA no tuvo más remedio que introducir el halo. Es el mandato de la FIA para aumentar la seguridad, hemos examinado varios sistemas y ninguno de ellos realmente funcionó. El halo era el único correcto. No me gusta la apariencia y la estética, pero la decisión fue tomada ayer, ahora tenemos que sacar el máximo provecho”, comentaba Wolff durante una rueda de prensa de Mercedes AMG.

Y es que Wolff, está de parte de la FIA, pues piensa que se necesitaba tomar una decisión cuanto antes y afirma estar seguro de que el halo era la mejor medida, incluso por encima del aeroscreen de Red Bull o el escudo de Ferrari; dicho último elemento, según Sebastian Vettel, le producía mareos.

Incluso el austríaco Alex Würz, subraya que cualquier elemento que introduzca la FIA como medida de seguridad es bienvenido.

“Respecto a la introducción de la protección para la cabeza, como se ha dejado claro en varias ocasiones, los pilotos respetamos la postura de la FIA a nivel de seguridad y apoyamos su intención de mejorar la seguridad", declaró hacia motorsport.com

"En las últimas décadas, hemos visto como las velocidades han aumentado y los tiempos por vuelta han caído y esto es debido en gran parte al incremento de la seguridad. A la vez, el deporte ha aumentado su popularidad"

Visualmente, a Lauda le parece feo, pero para Würz es algo superfluo y algo que no afectará cuanto a aerodinámica se refiere.

"La F1 es un ejemplo de mejora en la seguridad sin poner en jaque al rendimiento. Aunque el halo no es una solución precisamente atractiva, los pilotos vamos a seguir compitiendo y buscando los límites en pista, que es la clave para que la F1 crezca", ha finalizado el austriaco.

También se sumó a la “fiesta”, el expiloto de Formula, Giedo Van der Garde, quien expresó vía Twitter, su opinión al respecto: "Al menos lo positivo es que mis hijos pensarán que viví la F1 más peligrosa”, comentó de manera tajante.