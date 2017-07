Ocon no quiere correr en Mercedes y sueña con Ferrari

Google Plus

Ocon sueña con Ferrari (Fuente: Zimbio)

Force India, uno de los mejores equipos de la clase media de la Fórmula 1, está fuertemente ayudado por Mercedes. El equipo ha actuado como suministrador de motores para el equipo indio, y uno de los pilotos de Force India, el francés Esteban Ocon, se ha pronunciado para agradecerles, tanto a la escudería alemana como a su director ejecutivo, Toto Wolff, la ayuda que le han prestado para que pudiese llegar a la máxima categoría del automovilismo, y que pueda correr en un buen monoplaza.

"Entre 2014 y 2015 llegó Toto Wolff para ayudarme. Si no hubiese intervenido en mi carrera, hubiese acabado friendo hamburguesas en el McDonald’s. Sin dinero, no hubiese logrado la oportunidad para seguir compitiendo", ha reconocido el piloto francés, que, a pesar de esto, no tiene nada claro competir para Mercedes en un futuro, ya que su sueño es pilotar un Ferrari.

"Desde pequeño, mi ídolo es Michael Schumacher y mi sueño es poder emularlo. Sueño con ser piloto de Ferrari ya que el equipo tiene algo especial para mí. Al final de 2014 hice una prueba en Fiorano con ellos y todavía lo recuerdo como un sueño. Por supuesto que algún día quiero ser piloto de Ferrari". Con estas declaraciones, Ocon cierra la puerta a Mercedes y se ofrece de manera abierta al equipo italiano.

Campeón de la Fórmula 3 Europea, y de la GP3, Manor, que en aquel momento estaba motorizado por Mercedes, decidió dar a un jovencísimo Ocon la primera oportunidad de subirse a un monoplaza en sustitución de Río Haryanto. Se incorporó en Bélgica, y disputó nueve carreras, las suficientes para que Force India se fijase en él y le fichase para esta temporada. Su mejor resultado ha sido un quinto puesto, en el Gran Premio de España, pero además ha cosechado varios sextos puestos.