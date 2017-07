Kubica, a un paso de volver a competir en Formula 1

Robert Kubica, Renault 2017 / Fuente: Zimbio

Han pasado muchos años desde que Kubica abandonase el Gran Circo. Concretamente han transcurrido 7 años, pues su última carrera fue en 2010, en Abu Dabi; lugar tabú para el recuerdo de Fernando Alonso y de todos los españoles.

Pero, tras una mala experiencia en rallys donde casi pierde la mano derecha; Robert está cada vez más cerca de volver a competir en la máxima categoría. Ya hizo varios test con Renault en Valencia; pues la marca del rombo fue su último equipo y con el que mejor relación tiene. Además, si los test que haga en Hungría fueran óptimos, Renault se plantearía montarle en el RS17 de Palmer en los entrenamientos libres de Bélgica.

Cyril Abiteboul, máximo mandatario en Renault Sport F1, ha declarado haber reunido mucha información en los días de test en los que Kubica participó. “La próxima sesión, con el RS17, en Hungaroring nos permitirá obtener datos detallados y precisos con el coche actual y en condiciones representatativas”

"Tras este test, vamos a analizar la información recopilada para decidir en qué condiciones sería posible para Kubica volver a la competición en los próximos años"

Además, desde el propio Twitter de Renault, han confirmado de manera oficial que la alineación de pilotos para los test de Hungría serían Kubica y Latifi: "¿Nuestra alineación para los tests postcarrera del GP de Hungría? Robert Kubica y Nicholas Latifi"

Y según el propio Kubica, la idea de subirse a un monoplaza mucho más exigente a nivel físico y aerodinámico, (tan distinto al E20 de 2012 que probó el polaco en los test en Valencia); no le da ningún miedo o duda: "Las diferencias están principalmente en el rendimiento en las curvas, pero eso es sólo cuestión de hábito y trabajo. Si los demás pueden hacerlo, no veo por qué no debería poder yo también. Entrenaré y me prepararé, pero ahora sé que puedo volver a ser el piloto que era antes y sin falsa modestia, puedo decir que mi nivel en 2010 era alto", expresaba hacia el medio italiano Corriere della Serra.

Kubica, Valencia 2017 test / Twitter

No obstante, se muestra emocionado y feliz tras poder probar otra vez, un monoplaza de F1 tras haber estado apartado del “mundillo” durante tantos años: "Me doy cuenta ahora de que he conseguido recuperar lo que el destino me quitó en ese accidente de 2011"

"Cuando vi el coche preparado para mí en el garaje, en Valencia, pensé 'ésta es la pasión que siempre he sentido, ésta es mi vida"

Y para finalizar, el de Cracovia subrayó la importancia de los pasados test que realizó y cómo los afrontó de cara al futuro. "En el segundo test, en Le Castellet, el sentimiento era incluso más claro. Sabía que no me tenía que preocupar y sentí la paz en el cockpit que me había faltado en esos últimos seis años. El resto pasó casi por pura magia y lo llevo dentro, no importa lo que pase a continuación”.

Pero es que tal es la repercusión que está generando la posible vuelta de Kubica a la Formula 1 que desde el Gran Circo empiezan a mostrar sus opiniones. Hoy ha sido el caso de Toto Wolff, director deportivo de Mercedes AMG F1:

"Pienso que ha encontrado una forma de lidiar con la mano que no le funciona tan bien. Escucho que los test están yendo muy bien. Me encantaría verle de regreso en la Fórmula 1", declaraba así en una entrevista hacia los aficionados de la marca alemana.

Además, el austriaco reconoce la velocidad y el talento de Kubica pues “se lo merece” en relación a volver a competir, según palabras del propio Wolff. “Es uno de esos talentos que no pudo demostrar de qué era capaz. Tuvo una sola victoria, iba hacia arriba y entonces tuvo ese extraño accidente de rally".

Wolff y Kubica en un rally de Meglia / Fuente: Gordon Wagener

El de la marca de la estrella explica y se sincera sobre su relación Robert, a quien conoce desde hace quince años y con quien mantiene una cordial relación. “Hablamos en polaco. De hecho, tuvimos un momento divertido. Hace unos años, estaba haciendo la Mille Miglia con Aldo. Paramos en un pueblo y había mucha gente que nos pedía selfies. Un tipo me dijo: 'Por favor, ¡un selfie!' Miré y era Robert. Le pregunté qué hacía ahí y luego nos fuimos a una cafetería. Estaba muy contento por él, porque está en forma y de buen humor", finalizaba así.

Sólo el futuro dirá si Kubica vuelve. Viendo los resultados de Jolyon Palmer comparados con los de su compañero Hülkenberg; el polaco tiene todo a favor; y sus 5 años en Formula 1 le amparan.