Wehrlein añora a Monisha Kaltenborn

Pascal Wehrlein, Austria 2017 / Fuente: Zimbio

Pascal Wehrlein, ese chico que casi ficha por la escudería alemana actual campeona del mundo de Formula 1.

Sin embargo, los de Mercedes pensaban que el campeón de la DTM alemana aún era muy joven como para estar en un equipo que luchase por victorias y campeonatos. Asique se quedó en Sauber sustituyendo a Felipe Nasr.

La jefa del equipo, Monisha Kaltenborn así como el jefe de comunicaciones del equipo abandonaron el equipo. Sin embargo, la formación suiza traerá cambios; pues será Frederic Vasseur, director de Renault F1 en 2016, quien sustituya a Monisha.

"La situación es bastante diferente en relación a cuando Monisha estaba aquí. No sé cuándo vendrá el nuevo jefe de equipo, pero en pista todos intentamos hacer nuestro trabajo. Cuando estoy en el coche solo pienso en conducir lo más rápido que pueda", aseguraba hacia soymotor.com

Interrogado acerca de su postura y opinión sobre el ex de Renault, Vasseur; el alemán prefirió mantenerse paciente y cauto, pues aún no sabía si la noticia era oficial. Sin embargo el medio español así se lo hizo saber que era una noticia confirmada y oficial:

“Yo… ¿Está confirmado ya? ¡Quizá tú (refiriéndose a la jefa de prensa de Sauber) sabes más que yo! No hay nadie confirmado todavía, y solo espero que el nuevo jefe de equipo sea bueno y nos haga ir más rápido. No creo que mi relación con el equipo vaya a cambiar porque no esté Monisha ya, espero que todo el equipo me siga apoyando como hasta ahora", afirmaba alegremente.

Preguntado acerca de que cómo se prepara un piloto tras dos fines de semana seguidos de competición, Wehrlein comenta que “tener dos carreras consecutivas en Europa no cambia nada”, pues asegura que “es un calendario fácil”.

“Es fácil ir y volver entre circuitos para ir a casa, a la fábrica y así puedes entrenar como tú quieres. Es más complicado cuando vas a Estados Unidos o al inicio de la temporada en Asia porque te cambian todos los horarios… En Europa es mucho más fácil", concluyó el alemán.