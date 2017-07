Haas se prepara para el GP de Hungría 2017

Magnussen, Silverstone 2017 / Fuente: Zimbio

Haas, ese equipo con tantos altibajos pero a la vez buenas rachas; está teniendo, en sus dos años de vida, uno de los mejores arranques en un equipo de F1 de la historia. En 2016 consiguieron 29 puntos, todos de la mano de Romain Grosjean. Este 2017 llevan también 29. Sin embargo, el reparto de puntos es más equilibrado pues el francés tiene 18 y el danés Magnussen 11.

Grosjean, optimista pues declara que “siempre ha tenido buenas sensaciones en Hungría”. Además, técnicamente opina que “es un circuito de baja velocidad” y que es importante manejar el coche.

"Puede ser muy caluroso en Budapest. No es una carrera fácil, pero por otro lado, no hay muchas curvas de alta velocidad, así que se trata más de mantener tu atención y concentración durante toda la carrera. Independientemente, nosotros siempre estamos manteniéndonos en forma para prepararnos".

"Es muy difícil adelantar en Hungaroring. Para ser honesto, hice uno de los mejores adelantamientos de mi vida ahí en 2013, por el exterior de la Curva 4 sobre Felipe Massa. Me pusieron un drive through como penalización, por tener las cuatro ruedas fuera de la pista. Eso no me importa ya que fue uno de los adelantamientos más bonitos porque llegó en una curva donde nadie se espera que vayas a adelantar. Fue un adelantamiento por el exterior en una curva de alta velocidad".

Recuerda el francés con nostalgia su primera pole position en GP2 en 2008, así como su clasificación en primera línea en 2012 ya en F1.

En la otra cara de la moneda, Kevin Magnussen, también es consciente de que este año se irá más rápido en el Hungaroring; lo que cambiará los puntos de frenada, el estilo de pilotaje…

“Ciertas curvas son a fondo y no lo eran el año pasado”

"Lo que buscamos es un rendimiento consistente, para tener más confianza y encontrar el ritmo. Es un circuito bastante duro. No hay muchas rectas, así que estás constantemente trabajando porque siempre hay una curva. Es un poco como si fuera una pista de karts. Es un trazado duro porque nunca tienes un descanso, además es caluroso".