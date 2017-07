Descubre el Gran Premio de Hungría: tierra de duelos

Google Plus

Hay que situarse en 1986 para rememorar el que fue el primer año al que se incorporaba el circuito de Hungaroring (Hungria) al calendario del Gran Premio de Fórmula 1. En los inicios se pensaba celebrar el GP por las calles de Budapest, pero finalmente se tomó la decisión de construir un nuevo circuito en un valle a 20 km de la ciudad. Hungaroring comenzó a construirse en1985 y debido a su buena localización, permitía a los espectadores tener unas excelentes vistas del trazado. Desde agosto de 1986 este Gran Premio ha estado siempre en el calendario de la F1, ofreciendo en múltiples ocasiones unas espectaculares carreras.

Hungaroring es un circuito divertido de pilotar para la gran parte de los pilotos, aunque este trazado tiene varias dificultades que hacen que sea un circuito algo complicado, lo que genera un mayor espectáculo para el aficionado. El polvo es uno de los principales problemas, debido a que la pista no se usa mucho durante el resto del año, es por eso que el agarre va mejorando según se va limpiando la pista al paso de todos los monoplazas.

La temperatura suele ser normalmente alta, lo que hace que habitualmente la temperatura del asfalto suela rondar sobre los 50ºC, es por eso que lo hace una prueba muy dura físicamente para todos los pilotos, ya que hay que recordar que en este trazado la carrera suele ser muy larga, llegando a durar unas dos horas. Sin tener en cuenta la recta de 700 metros, el resto es una suceso de curvas de media y baja velocidad, lo que permite a los pilotos ser agresivos con sus coches, la ausencia de largas rectas, hace que las frenadas sean más fuertes, lo que hace que los adelantamientos sean muy complicados de realizar, lo que significa que en gran parte de los adelantamientos haya que esperar a que el piloto de delante cometa un error.

Hamilton volteó el Mundial en 2016

Lewis Hamilton realizó una brutal remontada, lo que le sirvió para colocarse en lo más alto de la general del GP, su victoria en Hungaroring lo colocaba al frente y con ventaja sobre Nico Rosberg, que veía con el paso de las carreras como su enorme ventaja iba desapareciendo poco a poco. Es de destacar, que Lewis batía el anterior récord de Schumacher al conseguir más triunfos en el circuito de Hungría que este. "Es increíble oír que has batido en algo a Schumacher", comentaba el piloto de Mercedes.

Aunque Hamilton no solo fue protagonista por esto, sino que también protagonizó un gesto poco deportivo en mitad de la carrera. En la vuelta númerp 53 se encontró a Esteban Gutiérrez, que no le facilitó en ningún momento el dejarse pasar en la curva que daba precisamente paso a la meta. Lewis respondió entonces con una peineta al piloto, tras pasar por su lado, cuando finalmente lograba adelantarlo. A pesar de este incidente, Lewis consiguió su quinto triunfo.

Mientras que el británico superaba los cuatro triunfos de Schumacher en Hungría, Nico Rosberg perdía el liderato del Mundial encontrándose en el ecuador de la temporada: "Todo se decidió en la salida. He arrancado un poco peor y he tenido a Daniel en el interior y a Hamilton en el exterior. He pasado a Ricciardo en la siguiente curva pero es imposible adelantar aquí", lamentaba Nico.

Los mejores momentos del GP de Hungría 2016

Aunque en Hungría no se observan grandes movimientos en pista, hay varios momentos que son de destacar de la carrera del año pasado.

Rosberg perdió en la salida y no pudo defender su pole, Hamilton consiguió el interior y se colocaba en primera posición, y aunque Ricciardo pudo colocarse en la segunda posición, el de Mercedes consiguió superarle.

Jenson Button, a partir de la vuelta cuatro, empezó a tener problemas con sus frenos y recibió instrucciones desde su garaje a través de la radio. Sin embargo, debido a que Jenson no cumplió con las indicaciones, fue penalizado con un 'drive through', y finalmente por si fuera poco, el británico tuvo que abandonar en la vuelta número 62 por una fuga de aceite.

En la vuelta 31, Kimi Räikkönen adelantó a Alonso para colocarse sexto, pero el español, que llevaba neumáticos blandos, se defendió bien de Kimi -quien llevaba los superblandos-, y aunque Fernando cubría perfectamente el interior de la curva uno, Räikkönen consiguió de nuevo una mejor tracción, superando al español.

En Force India se vio un equipo con falta de comunicación. Sergio Pérez entró a boxes después de tan solo trece vueltas disputadas, pero un fallo de comunicación entre los miembros del equipo del muro y los del box hizo que los mecánicos no estuvieran preparados para recibir la llegada de Pérez.

Jolyson Palmer se encontraba en los puntos, pero por un problema de sobreviraje hizó un trompo en la curva cuatro.

Räikkönen intentó meterse por el exterior en la vuelta 57, pero Verstappen le cubrió, y ambos pilotos se colocaron en paralelo, lo que les hizo tocarse. Kimi fue el que se llevó la peor parte, ya se le rompió una pieza del alerón delantero. Ya en la vuelta 68 el finlandés lo volvía a intentar por el interior pero Max se lo volvía a impedir, así que Kimi tuvo que maniobrar para evitar otro toque, lo que provocó que se fuera largo.

Y aunque el podio fue para Hamilton, Rosberg y Ricciardo, es de destacar las posiciones en las que finalizaron los pilotos españoles, Fernando Alonso conseguía la séptima plaza y Carlos Sainz finalizó sexto la carrera.