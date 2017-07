Williams se centra en la lucha con Force India

Williams, listo para Hungría (Fuente: Zimbio)

Para la siguiente cita de la temporada de Fórmula 1, Williams llega al circuito de Hungaroring con ganas de hacer un buen papel después de que, en las últimas citas del calendario, hayan conseguido hasta un podio, obra del novato Lance Stroll. El equipo británico aspira a seguir creciendo en uno de los circuitos en los que más sufre el motor y los frenos, debido a las exigentes rectas y curvas con las que cuenta el circuito de la capital de Hungría, Budapest.

Los dos pilotos han descrito sus sensaciones acerca del circuito. Felipe Massa ha sido el primero: "Siempre es un gran placer correr en Hungría. Es un lugar que es muy importante para mí, por los fans y por todo lo que pasó con mi accidente allí. Tengo mucho apoyo de la gente allí. Me encanta el lugar y siempre es un gran placer volver a correr en Budapest".

Por otra parte, el rookie Lance Stroll, afronta por primera vez en un monoplaza de Fórmula 1 uno de los Grandes Premios más complicados de toda la temporada: "Esta será la tercera pista en total donde he corrido antes, y por lo tanto, sé qué puedo esperar. Estuve allí el año pasado en Fórmula 3 y tuve una posición en el podio, así que tengo buenos recuerdos. Creo que es una gran pista, aunque como Mónaco, es muy estrecha con un montón de curvas y no tantas rectas. Dicho esto, es una pista que me gusta mucho, y es especialmente por el sector medio que es bastante rápido con un montón de curvas a la izquierda y a la derecha. Se ha reasfaltado recientemente, por lo que la pista es lisa. En conjunto es un gran circuito y Budapest es una ciudad genial donde me he divertido".

Pareja de pilotos no confirmada para 2018

En los meses de parón, suelen haber una serie de rumores acerca de los pilotos que conforman la parrilla de salida, y Williams no es una excepción. Por el momento, ni Massa ni Stroll no tienen garantizada su presencia en el paddock para la temporada que viene, y Claire Williams, la jefa de equipo, ha tenido que salir al paso de los rumores que circulan en torno a su pareja de pilotos.

"Ya hay muchas conversaciones, sobre pilotos alrededor del paddock. En cuanto a nosotros, hemos decidido que vamos a retrasar un poco nuestra decisión sobre los pilotos. Tenemos una pelea en nuestras manos en la pista en este momento y ser distraídos por ese tipo de conversaciones es algo que no queremos que ocurra en este momento", ha afirmado Williams, que prefiere centrarse en superar a Force India en el campeonato de constructores.