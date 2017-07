Clasificación GP Hungría 2017 de Fórmula 1 en VIVO en tiempo real

Google Plus

Fuente: F1

La tercera sesión de entrenamientos empezaba con las novedades del estado de salud de Felipe Massa, que el viernes por la tarde fue trasladado a un hospital para realizarle varias pruebas, puesto que el brasileño no se encontraba bien después de la segunda sesión de libres. Massa ha completado parte de la tercera sesión, pero se ha visto a los mecánicos de Williams cambiar los pedales en el monoplaza del brasileño, lo que podría señalar que Paul Di Resta, piloto reserva de Williams, ocupe su lugar para la clasificación. Daniel Ricciardo, que fue el piloto más rápido del viernes, no pudo acabar tampoco los Libres 3, ya que ha habido un fallo de fiabilidad en el RB13.

Fuente: FIA

La segunda sesión siguió la misma línea que la primera, pero esta vez fue Pascal Wherlein quien acabó en las barreras. El piloto de Sauber perdió la parte trasera de su Sauber y chocó contra las barreras. Fernando Alonso siguió acumulando buenas sensaciones durante la segunda sesión. El circuito del Hungaroring es la última oportunidad del español de lograr buenos puntos con el McLaren.

Fuente: FIA

La primera sesión de clasificación fue bastante accidentada. Romain Grosjean se quejó del comportamiento de su Haas tras trompear varias veces, pero, finalmente, fue su compañero para esa sesión, Antonio Giovinazzi el que chocó el Haas contra las barreras. Daniel Ricciardo sorprendió a todos logrando el mejor tiempo de la sesión con su Red Bull.

El Gran Premio de Hungría de 2016. Fuente: Motorsport

En 2016 el campeón del mundial desató la polémica el sábado durante la clasificación, ya que, según el resto de sus compañero, no respetó las banderas amarillas y ese fue el motivo por el cual consiguió la pole. Aunque lograr la primera posición en la parrilla no le sirvio de mucho, pues su compañero se la arrebató el domingo y Lewis Hamilton consiguió llevarse la victoria del GP de Hungría de 2016.

Aunque en los días previos a la carrera ha estado lloviendo en Budapest, el sol se abrirá paso para los días del Gran Premio. Para el viernes se esperan nubes y una temperatura máxima de 27 grados. El sábado brillará el sol y subirán un poco más la temperatura, ya que se esperan 29ºC. El día de la carrera se alcanzarán las temperaturas más cálidas, con 33ºC, aunque las nubes volverán a hacer acto de presencia.

Fernando Alonso logró su primera victoria en la categoría reina en el Hungaroring en 2003. Un año después, Michael Schumacher consiguió dar la vuelta más rápida al circuito con un 1:19.071 que se mantiene hasta el día de hoy. Además, el piloto alemán es el que más victorias ha logrado en el Hungaroring. Sebastian Vettel es el piloto que más rápido rodó por este circuito en una jornada de clasificación. Lo hizo en el año 2010 y consiguió un tiempo de 1:18.773.

Fuente: FIA

El circuito consta de 4.381 kilómetros y el domingo los pilotos darán un total de 70 vueltas a su alrededor. El acelerador se mantiene pisado a fondo durante el 55% de la vuelta y dedican el 14% de la vuelta a frenar. El gasto de combustible no tiene porque ser un problema, ya que, aunque no es uno de los circuitos donde menos se consume, su gasto es medio. Con más de 30 años de historia a sus espaldas, encima de su asfalto se han vivido momentos históricos, como la primera victoria de Fernando Alonso en un fórmula 1, allá por el 2003. El circuito húngaro recuerda al del Principado de Mónaco. Se necesita la una gran carga aerodinámica y aprovechar la clasificación del sábado, que es clave para el desarrollo del gran premio, ya que adelantar en el Hungaroring no es fácil

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión de la clasificación del GP de Hungría en vivo. La clasificación tendrá lugar a partir de las 14:00 horas.