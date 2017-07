Sebastian Vettel: “No le he hecho ningún favor a Raikkonen”

Foto: Getty Images

Victoria clave para Sebastian Vettel en Hungaroring. Lo que previsiblemente se mostraba como una victoria asequible para el tetracampeón del mundo, con una simple estrategia de una parada, se ha tornado en una carrera de sufrimiento debido a problemas con la dirección. Aun así, Vettel se ha mantenido en la primera posición durante toda la carrera mientras que ha sido Kimi Raikkonen quien aseguraba el doblete en el podio.

Aunque ha sido Vettel quien se ha mantenido en la primera posición, su compañero ha mostrado mejor ritmo a lo largo de las 70 vueltas en Hungaroring. Raikkonen se ha quedado relegado a la segunda plaza para proteger la victoria del actual líder del mundial: “No ha sido nada fácil, no le he hecho ningún favor a Raikkonen, pero de repente el ritmo volvió”, comentaba en el podio.

El pobre ritmo del alemán se ha debido a problemas con la dirección de su monoplaza: "Estoy muy contento, carrera muy difícil, las manos muy ocupadas, el volante se empezó a ir de lado y cada vez iba peor, iba lejos de los pianos. Cada vuelta iba cambiando, pero no importa, al final hemos ganado", señalaba.

Finalmente Sebastian Vettel se encuentra satisfecho con la victoria lograda y por el apoyo recibido durante todo el fin de semana: "Estaba siempre esperando vueltas para respirar. Al final, un gran resultado y un gran día. Gracias por el apoyo, gracias al aficionado que en la chicane levantaba su dedo en señal de ánimo", declaraba orgulloso.

Tras esta victoria, Sebastian Vettel se mantiene líder del mundial con 14 puntos de ventaja sobre Hamilton. El alemán no participará en los test que habrá en Hungaroring tras el Gran Premio, pero promete trabajo al igual que descansar en vacaciones: "No me importa, podría ser peor. Volveré al simulador en unos días. Después de eso no tengo muchos planes, pasamos mucho tiempo viajando por el mundo, estaré en casa", sentenciaba.