Kimi Raikkonen satisfecho con la segunda posición: “Es lo mejor para el equipo”

Google Plus

Foto: Getty Images

Gran fin de semana para Ferrari en Hungaroring. Los de Maranello llegaban a Budapest como favoritos, el equipo a batir por el trazado húngaro. Finalmente las previsiones se han cumplido y se ha podido ver como Vettel y Raikkonen eran los dos más rápidos durante todo el Gran Premio. Logrando en la tarde de hoy un doblete con Vettel primero y Raikkonen segundo, saliendo el alemán con 14 puntos de ventaja sobre Hamilton.

Aunque la victoria se la ha llevado Sebastian Vettel, uno de los culpables de que esto haya sido posible es Kimi Raikkonen. Su compañero de equipo rodaba en primera posición cuando empezaba a reportar problemas. Si bien Raikkonen gozaba de un ritmo superior al del alemán, el que fuera campeón del mundo en 2007 se ha comportado como escudero y ha protegido al tetracampeón del mundo de los dos Mercedes.

"No es lo ideal, quería ganar, pero es lo mejor para el equipo"

El finlandés destaca el apoyo recibido por parte de aficionados finlandeses, numerosos en el circuito. El de Ferrari reconoce sus ganas de haber podido subir al primer escalón del podio. Aun así, subraya la actuación final como lo más beneficioso para el equipo: "Gran apoyo de la afición hoy, aquí. Evidentemente no tuve la mejor salida, conseguimos arreglar ese problema y después he tenido que seguir a Vettel todas las vueltas. No es lo ideal, quería ganar, pero es lo mejor para el equipo", señalaba desde el podio de Hungaroring.

El mismo reconocía que tras la salida, donde no pudo superar a su compañero, perdía bastantes opciones de lograr la victoria. Aun así, las circunstancias dejaban al campeón del mundo segundo con mejor ritmo que Vettel. El finlandés ha finalizado sus declaraciones resaltando que tan sólo un error de Vettel habría sido posible para acabar primero: "El piloto tiene que tener un error, no es fácil especialmente cuando es tu compañero de equipo", sentenciaba.