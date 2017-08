Test de Hungría. Día 1: Leclerc manda

Fotografía: Zimbio

Charles Leclerc ha sorprendido este martes al dominar la tabla de tiempos de la primera jornada de test en Hungría, marcando como vuelta más rápida un tiempo de 1’17”746 en toda la jornada, hay que recordar que Leclerc se estrenaba en Fórmula1 de la mano de Ferrari. El líder y principal favorito al triunfo del Mundial de Fórmula 2 de esta temporada no parecía ser un “rookie”. Stoffel Vandoorne ha sido el segundo piloto más rápido de esta jornada, completando un total de 53 vueltas en un día limitado por una bandera roja en los últimos minutos de la sesión matinal, consiguiendo un tiempo de 1’17”834. Vandoorne se ha encontrado en posiciones bastante buenas de la clasificación desde sus primeros giros, es de destacar que ha usado neumáticos superblandos y tan solo se ha quedado a 0'7 segundos del tiempo que hizo el sábado durante la sesión clasificatória.

Estos test post GP van a servir principalmente para encontrar soluciones a todos los problemas que han tenido las escuderías hasta el momento, así como para encontrar mejoras que les servirán para acabar este temporada en lo más alto posible de la clasificación. Por otro lado los equipo también tienen la oportunidad de evaluar a jóvenes promesas del automovilismo y así tenerlos en cuenta para futuros años para participar en los Grandes Premios.

En la jornada de hoy sólo han habido cuatro pilotos titulares; Vandoorne, Max Verstappen, Lance Stroll y Valteri Bottas, que ha puesto a su Mercedes W08 al alcance de Pirelli con la finalidad de desarrollar los neumáticos de cara a la próxima temporada. Por otro lado McLaren ha hecho unos seis giros principales que le han servido de preparación antes de empezar con su programa de trabajo establecido, en el que incluía la evaluación del chasis para encontrar mejoras para su monoplaza. Pero tanto el SF70H como el W08 hoy se encontraban dirigidos por pilotos junior.

En el otro lado de la moneda se encuentra Red Bull, ya que Max Verstappen ha estado dentro de boxes durante tres horas después de su primera vuelta, cuando ha decido salir de nuevo se ha puesto a trabajar para intentar recuperar todo el tiempo perdido, pero no ha ido a buscar tiempo.

Max Verstappen: "Pese a empezar el test un poco tarde, nos las hemos apañado para probar cosas en el coche, con lo que es algo positivo. Siempre es bueno entender en qué lugar estamos, lo que podemos aportar y lo que podemos aprender en las próximas carreras. Más allá de los problemas de la mañana, hemos traído actualizaciones del coche que han ido bien en general y eso nos da pautas y direcciones en las que trabajar en el futuro. Ahora encaramos el parón veraniego, así que intentaré estar con la familia y los amigos antes de ir a Spa. Viajamos tanto que siempre es bueno ponerse al día con nuestros allegados. Tras ello, estaré encantado de volver a subirme al coche, especialmente en Spa, donde seguro que habrá muchos holandeses", comentaba el de Red Bull.

Renault también ha sufrido en el test, ya que Nicholas Latifi se ha perdido tres horas de rodaje durante los últimos momentos de la tarde, mañana cederá su volante a Robert Kubica, que hoy ya estaba presente en el circuito para no perderse detalle desde el Pit-Wall de la marca del rombo.

Charles el año pasado ya condujo un Haas y un Ferrari en Silverstone, pero todavía no había rodado con el actual monoplaza. Hoy ha sido el gran protagonista de la jornada, es la mejor promesa que tiene Ferrari, Leclrc ha aprovechado la oportunidad que le ha dado su escudería para avisar a todo el mundo que está preparado para dar el salto a la categoría reina. Hay que recordar que es rookie y que tan solo le ha hecho falta una tanda para coger ritmo y coger confianza en si mismo y en el monoplaza. Su planteamiento ha sido diferente al de otros pilotos que decidían ser más conservadores. Leclerc ha ido rápido desde el segundo uno.

El joven piloto empezaba con tres tandas de diez, nueve y nueve vueltas, usando los neumáticos blandos. Más tarde, ha elegido empezar utilizando los superblandos, con los que clavaba su primera vuelta más rápida de la jornada (1'18"463), pero antes del descanso para la comida, ha hecho otras dos tandas de siete giros, y ya finalmente en los últimos momentos de la jornada de la tarde, Leclerc conseguía su 1'17"746 antes de la caída de la bandera a cuadros.

Estas eran las primeras palabras del piloto de MonteCarlo: "Pilotar un Ferrari nunca es una experiencia que se pueda catalogar de normal. Me he sentido como si pilotase por primera vez un coche de carreras. Es un gran honor que me hayan convocado y agradezco a Ferrari esta oportunidad, de todo corazón. Estoy encantado con el trabajo que hemos hecho y espero que el equipo igual. Pilotar el SF70-H es una sensación fantástica, y la diferencia es mucha en comparación con el F2. Es un mundo aparte, en todos los aspectos. Ha sido la primera vez que he pilotado un F1 con ruedas anchas y este nivel de aerodinámica, y ha sido algo sensacional. He aprendido mucho del trabajo de garaje también. Ferrari tiene los mejores ingenieros del mundo, y me he notado muy cómodo trabajando con ellos. Marcar el mejor tiempo es bueno, pero en test, la importancia es relativa. Ahora puedo irme de vacaciones con buenas sensaciones, antes de centrarme en el tramo final de la temporada de F2. Por el momento, la F1 es sólo un sueño. Hay trabajo que hacer, y sé que hay que ir paso a paso".





George Russell está contento con su primera toma de contacto con la Fórmula 1

El líder de la GP3, un piloto protegido por Mercedes se ha puesto hoy al volante del W08 en el primer día de los test postcarrera de Hungría, donde ha completado un total de 119 vueltas y ha marcado el cuarto tiempo más rápido de la jornada. Russell completaba hoy el que ha sido un gran debut en la categoría reina, aunque al finalizar la jornada se quejaba de la espalda por el “poco espacio” que tiene el monoplaza, por todo lo demás el británico se mantenía muy contento. Y estas eran sus primeras declaraciones tras ser piloto en F1: "Hoy fue increíble. He estado deseando esto durante mucho tiempo. Es el sueño de todo piloto joven el pilotar un coche de Fórmula 1. Tan pronto como salté a la pista, he entendido cuánto agarre y fuerza aerodinámica tiene este coche, es impresionante. Hace 48 horas estaba pilotando un coche de GP3 en la misma pista, pero hoy ha sido totalmente diferente. Afortunadamente para mí, había hecho mucho trabajo de simulador con Mercedes, así que sabía qué esperar. La mayor diferencia es la dirección asistida en el coche de F1, y pude sentirla tan pronto como me puse en pista. Y el potencial de frenada es enorme. Esperaba la velocidad en las rectas y la aerodinámica en las curvas, como todo el mundo. Pero no creo que nadie entienda el poder de frenado de esta máquina. En GP3 entramos en la curva 1 alrededor de 260 o 270 km/h, frenando en la marca de 100 metros. Hoy, he ido a una velocidad alrededor de 300 km/h, frenando 25 metros después de lo que lo hacía en GP3. Hoy en gran parte se trataba de tandas largas con bastante carga de combustible. Queríamos ver la degradación de los neumáticos y principalmente trabajar para simulaciones de carrera. Estoy bastante contento con mi rendimiento. En mi primera vez en el coche, he completado 119 vueltas y no he estado muy lejos de Valtteri. Estoy muy satisfecho con eso".