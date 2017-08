Sainz, sobre Kubica: "Estoy orgulloso de que pueda volver a pilotar"

Google Plus

Fotografía: Zimbio

Carlos Sainz se va ya de vacaciones, y lo hace muy contento con el trabajo hecho en Hungaroring. El madrileño ha marcado el cuarto mejor tiempo de la mañana durante el último día de test, donde ha completado un total de 68 vueltas. Daniil Kvyat, será quien coja su relevo durante la sesión de hoy por la tarde. Sainz no ha probado mejoras aerodinámicas durante los test, pero si que se ha centrado en la mecánica, lo que le será de utilidad a su equipo para las siguientes carreras. El piloto español ha trabajado con los compuestos blando, superblando y ultrablando de Pirelli, con estos últimos son con los que ha conseguido marcar el 1:18:850 que le ha colocado en la cuarta plaza de la clasificación.

"Ha ido bien. Hemos rodado sin ningún tipo de problema y hemos probado las cosas que queríamos probar, por lo tanto un muy buen día de test. Además, creo que hemos aprendido muchas cosas con respecto al fin de semana. Cosas nuevas que queremos probar en la dirección que queremos para la segunda mitad de la temporada. Nada del tema aerodinámico, nada de ese estilo, sino filosofías y cosas de reglajes. Por eso creo que ha sido una jornada positiva. Hemos podido completar todo nuestro programa. Nada de aerodinámica, eran cosas más mecánicas. El equipo está trabajando duro para traer partes para la segunda mitad de la temporada y debo decir que hoy todo lo que hemos traído ha funcionado como esperábamos", ha comentado el piloto del Toro Rosso.

Carlos no cree que se haya sentido mejor estos días que durante el GP de Hungría, y esto es debido a que las condiciones meteorológicas no eran las mismas que el fin de semana pasado. "El viento soplaba en una dirección diferente, por lo que en unas curvas te sientes mucho mejor y en otras no. Pero por lo general, diría que ha sido un día positivo".

En cuanto a Robert Kubika, Sainz ha rodado con él ya que Kubica hoy ha estado al volante del Renault RS17 con la finalidad de evaluar sus opciones para poder regresar de nuevo a la categoría reina. Sainz se alegraba de verle de nuevo en pista . "Me parece perfecto que esté aquí. Estoy orgulloso de que pueda volver a pilotar. Me alegro mucho por él, porque no han sido unos años muy fáciles. Que tenga una oportunidad de volver a rodar en Fórmula 1, es positivo para todo el mundo", zanjaba Carlos Sainz.