Kubica: “Si mañana tuviera que correr, tengo ideas de dónde podría mejorar”

Robert Kubica, Renault 2017 / Fuente: Zimbio

Robert Kubica, quien ha quedado cuarto en el segundo día de pruebas sobre el circuito de Hungaroring, ha mostrado sus sensaciones y opiniones en lo que ha sido para él, “un día caluroso”.

“He rodado ocho horas y sólo he salido del coche 10 minutos. Cuando estás en el coche, la temperatura sube mucho. Pero eso ya lo sabía, no era nada nuevo"

"Hungría es un circuito físico. Viniendo aquí sabía, y Nico -Hülkenberg- dijo lo mismo, que si podía correr aquí podría correr en todas partes. Ha sido duro, pero creo que hoy la mayoría de pilotos lo han pasado mal detrás del volante. No oculto que no ha sido fácil, pero ha estado bien".

"Hemos hecho unas 140 vueltas, al final. Podría conducir mañana fácilmente. Mi nivel físico es bueno, eso es algo positivo, aunque obviamente siempre se puede mejorar. Si hace tres meses alguien me hubiera dicho que estaría aquí y que daría 140 vueltas, me hubiera dado la vuelta. Debo decir que tenemos que estar contentos. Estoy contento”, afirmaba en relación al apartado técnico.

VUELTA AL RODAJE

El de Cracovia relataba con una pequeña sonrisa que “estaba tan concentrado de no llevarse a nadie por delante que olvidó que los coches eran más anchos y más largos”, que cuando competía.

"La primera vez que me he bajado del coche ha sido durante la hora de comer. Me he subido a las 09:00 y he corrido hasta las 14:00. No he tenido tiempo de pensar en qué estaba pasando, no he tenido tiempo de ordenar las cosas. Estaba amasando información, pero no tenía tiempo para ordenarla", expresaba.

“A las 14:00 he vuelto al coche y me he sentido un piloto diferente. El coche me era mucho más familiar. Es una buena señal. Hay gente que cree que sólo mejoras si conduces, pero en verdad también puedes mejorar si piensas dónde puedes mejorar. Si mañana tuviera que correr, tengo ideas de dónde podría mejorar. Me sentiría más cómodo y todo me vendría más fácilmente, más natural, que es el objetivo".

"Los coches son rápidos. La mayor diferencia es que este coche no tiene nada que ver con el que yo he probado últimamente o con los monoplazas con los que he competido. Cuando las cosas son tan diferentes, es normal que necesites un poco de tiempo para adaptarte. Pero creo que hemos hecho un buen trabajo", ha finalizado.

Fans de Robert en Hungaroring / Fuente: @RenaultSportF1

REPERCUSIÓN EN EL PADDOCK

Tal es la importancia que hay en que Robert vuelva a competir, que en el Gran Circo no se habla de otra cosa hoy. Carlos Sainz opinaba que “se sentía orgulloso de que Kubica volviera a pilotar”.

Ésta vez también ha hablado, ante GMM, el director deportivo de Red Bull Christian Horner. “Hungría es uno de los circuitos más duros. Si puedes pilotar aquí, puedes hacerlo en cualquier parte", afirmaba tajante el británico.

"Parece absolutamente comprometido y firmemente convencido de su regreso"

"He oído hablar mucho de Kubica que era un luchador y sobre todo muy rápido", expresaba también Max Verstappen. "Creo que todos los pilotos le deseamos lo mejor, pero algunas vueltas rápidas son diferentes a 70 giros y solo Kubica puede juzgar la situación después de la prueba", declaró el holandés, consciente de la incertidumbre de si el polaco volverá a la competición.

Por otra parte, grandes leyendas como, en este caso, Alain Prost, han sido sinceras sobre Kubica. "Lo que se puede leer en la prensa de Cyril Abiteboul es correcto. Tan pronto como empiezas un plan, especialmente para él, tiene que ir al máximo", expresaba hacia Crash.net

“Prueba con el coche actual, en una pista en la que tienes una referencia. Ya se verá. No creo que puedas decir nada más antes del final de la prueba”

Además el francés espera que el ex de Renault vuelva a la máxima categoría pues valora su buena recuperación y se muestra nostálgico pues según el tetracampeón, “fue una buena historia”. “Ojalá pueda volver a la Fórmula 1 si es posible"

"No quiero hacer ningún comentario. Hemos dicho que tenemos una decisión para la F1 el próximo año, no para la próxima semana. No puedo comentar mucho más al respecto”, finalizaba tajante Prost.