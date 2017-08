Valtteri Bottas: "Puedo ganar el mundial y batir a Vettel y Hamilton"

Fuente: Getty Images

A Valtteri Bottas le tocó la lotería cuando el nuevo campeón del mundo, Nico Rosberg anunció su retirada y su salida del equipo Mercedes. Pero no todo fue suerte en el caso de Bottas. Desde que el finés llegó al mundial de Fórmula 1 ha demostrado su capacidad al volante y ayudó a Williams a mantenerse en lo más alto de la tabla durante sus años en el equipo.

El finlandés ya está de vacaciones y durante esta primera parte del mundial ha demostrado que está a la altura de un equipo como Mercedes. Bottas está tercero en la clasificación y tiene opciones de ganar el mundial. Por ello, la reacción de su compañero, Lewis Hamilton, en el pasado Gran Premio de Hungría sorprendió a muchos.

Hamilton, en la última vuelta, le devolvió la posición que le había dejado Bottas para que intentará adelantar a Kimi Raïkkönen. Bottas después admitió que: “No todos los compañeros de equipo hubiesen hecho lo que hizo Hamilton por un podio. Por otra parte, estaría enfadado de verdad si Hamilton no hubiese cumplido el acuerdo. El equipo ha dejado claro que a los dos pilotos nos tratan igual desde el principio”.

Valtteri Bottas después de la clasificación con los pilotos de Ferrari. Fuente: Getty Images

Y eso es cierto. Hasta el momento, Mercedes ha tratado igual a ambos pilotos y, por ello, Bottas quiere dejar claro que él no está a la sombra de nadie y que aún piensa luchar por el mundial: “Tenemos el mismo material, no hay número uno y número dos y he creído siempre que ese es el caso. Yo también lucho por el Campeonato y esto también se trata de mi carrera deportiva. No quiero estar a la sombra de Hamilton”, comentó el finlandés después de la carrera en Hungría.

33 puntos son los que separan a Valtteri Bottas de Sebastian Vettel. Con 9 carreras para el final del mundial, el finlandés no tira la toalla porque todo puede pasar en la Fórmula 1 y está en el mejor equipo de la parrilla: “Sí, puedo ser campeon del mundo. Quedan nueve carreras para el final y creo que puedo batir a Vettel y a Hamilton, pues este año ya lo he conseguido. Voy a mejor conforme pasan los días. No tengo límite. Nunca diré que hay rivales mejores que yo. Creo en mí mismo”, finalizó Bottas.