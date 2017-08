Williams: El motor ya no les salva

Este 2017 las unidades de potencia tiene menos peso en cuanto a cosecha de resultados se refiere. El mejor es Williams Racing. La gran carga aerodinámica que los monoplazas generan este año es tremenda, tanto que el motor pasa a estar en segundo plano. Desde que se instaurase la era híbrida en 2014, Williams ha gozado de tener la mejor velocidad punta de la parrilla hasta la fecha. Fue el año pasado cuando Bottas marcó, durante el Gran Premio de Bakú, una punta de 378 km/h. Pero esta temporada las cosas son muy distintas en la escudería inglesa.

Stroll y Massa / Fuente: Zimbio

La temporada no comenzó realmente mal para los británicos, pues en Melbourne cosecharon ocho puntos de la mano de Felipe Massa, cuya vuelta a la Formula 1 sorprendió al paddock pues supuestamente este 2017 ya no correría más; pero debido al tema de la retirada de Rosberg y la marcha de Bottas a Mercedes, el paulista decidió volver a la máxima categoría. Lance Stroll no daba pie con bola, si bien es cierto que es el primer año del canadiense en la Formula 1. El joven piloto no vio la bandera a cuadros hasta el Gran Premio de Rusia, donde marcó una 11ª posición. Quien tiraba del equipo era el veterano brasileño, quien otorgó a Williams 20 puntos en las cuatro primeras citas del calendario.

Felipe Massa, FP1 Silverstone 2017 / Zimbio

Sin embargo la gran racha de puntos del paulista se cortó en España, pues a pesar de ser un circuito donde el motor es importante, los británicos no pudieron sumar puntos en el casillero. Massa acabó decimotercero y Stroll decimosexto. Luego vino el prestigioso Gran Premio de Mónaco. Un circuito donde las manos del piloto valen el 75% de su resultado en carrera. El trazado monegasco pide un gran chasis y unos buenos alerón, así como una gran habilidad al volante. Fue de nuevo Felipe quien sumó puntos, pues acabó noveno, mientras que su compañero Lance Stroll no vio de nuevo la bandera a cuadros. Ya iban cuatro abandonos para el canadiense.

Pero fue a partir de Canadá cuando Stroll reaccionó. En su casa firmó su mejor puesto ya que consiguió acabar noveno tras partir desde muy atrás. En Azerbaiyán consiguió su primer podio en la carrera más alocada del año. Sumaba así 15 puntos de gran valor para Williams. Massa sin embargo, sufría abandonos en ambas carreras, viéndose eclipsado por el canadiense.

Pero la buena línea seguía pues en el Gran Premio de Austria el brasileño conseguía una novena posición, justo delante de Stroll; y en Silverstone se alzó hasta el décimo puesto mientras que su compañero acababa 16º. En Hungría, un malestar generalizado impidió al paulista hacer la clasificación, siendo sustituido por Paul di Resta, quien tuvo que retirarse en carrera. Stroll acabó 14º en dicha prueba. Hasta la fecha, Massa se mantiene 11º en la general con 23 puntos, 5 más que su compañero quien le sigue por detrás. Nada mal para un debutante en F1 y tras sufrir cinco abandonos, tres más que brasileño.

Lance Stroll, 2017 / Fuente: Zimbio

Williams debe reaccionar ya, pues aunque vienen las carreras de Italia y Bélgica donde el motor Mercedes le salvará bastante, no pueden depender constantemente de la unidad de potencia pues la Formula 1 es bastante más que eso. Deben diseñar, ahora que Paddy Lowe está en sus filas, un mejor chasis y encontrar la forma para que sus alerones ganen tal carga aerodinámica que les permita estar en posiciones más competitivas.