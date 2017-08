Mercedes: En una lucha constante por el campeonato

Fotografía: Martín Velarde - VAVEL

Los de Mercedes iniciaban la temporada presentando su W08 con el que esperaban arrasar desde el minuto uno, pero ese día los principales protagonistas fueron Lewis Hamilton y Valtteri Bottas, quiénes tras probar su monoplaza por primera vez este 2017 tenían muy buenas sensaciones.

Hamilton: "El coche se sentía increíble esta mañana. Estoy muy orgulloso de continuar en este equipo. Ayer fue la primera vez que vimos todas las piezas del monoplaza juntas a la vez, con los chicos trabajando en la fábrica. De verdad, poner todo a funcionar... es la obra de ingeniería con más detalles que he visto nunca en F1 de lejos. Es por eso que estaba muy emocionado de ver qué tal se portaba en la pista hoy. Lo he pilotado por primera vez, Valtteri lo hará después a la tarde, y en serio, ha sido increíble. Hace mucho viento hoy aquí, tuve suerte de que me llamaran pronto a boxes."

Bottas: "Es apasionante, un gran día para mí, pero también lo es para el equipo. Una nueva era en la F1, todo el mundo que ha estado trabajando en este monoplaza quiere verlo salir a pista por primera vez. Hemos trabajado junto al equipo, y hasta ahora todo ha ido genial. Mi primer día pilotando una flecha plateada, es impresionante".

Hay que recordar que Lewis el año pasado ya formaba parte de esta escudería, y fue con ellos con los que consiguió el segundo puesto con un total de 380 puntos, diez victorias, diecisiete poles y un total de doce podios en toda la temporada. Por el contrario Valtteri formaba parte del equipo Williams con los que consiguió clasificarse octavo con 85 puntos, pero con ninguna victoria ni podio, pero si con una pole.

Todo tenía pinta de que fuera sobre ruedas, actualmente se encuentran en el ecuador del campeonato, pero...¿realmente todo fue como esperaban?

Fotografía: Zimbio



Lewis Hamilton

Daba inicio la temporada y Hamilton se mostraba superior a todos sus rivales, desde el primer día se mostró que era el más rápido, siendo él finalmente, quién se llevaba la pole en el GP De Australia con un magnifico tiempo de 1:22.188, pero el día de la carrera el británico decidió pasar por boxes un poco antes de lo debido, eso hizo que encontrase tráfico cuando volvió a pista, y no fue él finalmente quién se llevó la victoria, pero sí consiguió pasar segundo por línea de meta a +9.975 del vencedor de la carrera.

Pero esto solo era el principio, Lewis conquistó el Gran Premio de Shanghái, consiguió otra pole con un tiempo de 1:31.678, y esto solo era el inicio de un perfecto fin de semana para el británico, ya que conseguía dominar la carrera de principio a fin, alzándose con el primer triunfo de la temporada.

Fotografía: Zimbio



En el GP de Bahrain, Hamilton partía desde la segunda plaza de parrilla, consiguiendo un tiempo de 1:30.814 el día de los Qualyfing, pero el domingo de carrera Lewis Hamilton era penalizado por ir más lento de lo establecido en una entrada a boxes, obstruyendo el camino del piloto de Red Bull, Ricciardo, por esta razón Hamilton era penalizado con cinco segundos, aunque esto fue un duro golpe para él no se rindió hasta el último momento, y lograba acabar la carrera en segunda posición, pasando por línea de meta a tan solo +6.660 del vencedor.

​Pero las cosas se torcieron el GP de Rusia, desde los primero minutos el piloto de Mercedes no se encontraba cómodo y no lograba obtener los grandes resultados encima de su monoplaza, su vuelta más rápida fue de 1:33.767, lo que lo colocaba en la cuarta plaza de parrilla. El día de carrera continuaba de la misma forma, asegurando que tuvo problemas para encontrar un buen balance con su coche, el piloto se mostraba con una actitud pasota, y no dando ninguna explicación clara de lo que le estaba pasando. Hamilton finalmente acabó cuarto, quedándose fuera del podio y rompiendo la buena racha que había tenido en las anteriores citas, estas eran algunas de las declaraciones que daba tras la carrera: “Ha habido muchas cosas que se han puesto en el medio. No ha sido un fin de semana normal. Tengo que volver y pensar. No hay mucho que pueda hacer ahora”.

En el GP de España (Montmeló) las cosas volvían a la normalidad, Hamilton parecía estar cómodo de nuevo, consiguiendo nada más y nada menos un tiempo de 1:19.149 que le daba la pole al británico. La carrera fue muy luchada hasta el último momento hubo un magnífico duelo por la victoria entre Lewis y Sebastian Vettel, finalmente era Hamilton quién se llevaba la victoria, y esto dejaba el mundial a tan solo seis puntos, un mundial en el que los protagonistas de la batalla de Barcelona se ponían a la cabeza del campeonato, estando Vettel por delante de Hamilton.

Lewis Hamilton no tuvo sus mejores días en Mónaco, al clasificarse décimo cuarto en la clasificatoria con un tiempo de 1:13.640. El piloto británico acabaría la carrera séptimo, Hamilton habló de lo que creía que le pasaba a Mercedes, creía que no había el mismo sistema de roles en su escudería como en el resto de equipos. El de Mercedes se encontraba muy disgustado tras este GP: "El desenlace es el que esperaba. Ferrari ha puesto a un piloto número 1. No he hablado con el equipo. No lo haré. Pero tal vez durante la temporada, incluso en la situación en la que estamos, debamos elegir un piloto para poder batir al Ferrari”.

Fotografía: ZImbio

El GP de Canadá es un lugar especial para el británico ya que aquí logró su primera pole y su primer triunfo en 2007. Todos sabían que en este circuito los favoritos son los Ferrari, ya que es un circuito donde estos monoplazas van más rápidos, pero esto no impidió a los pilotos de Mercedes luchar durante todo el fin de semana, logrando finalmente imponerse a los pilotos de Ferrari. Hamilton consiguió la pole con un tiempo de 1:11.459 y también lograba alzarse con la victoria a +19.783 de su compañero de equipo quién acabaría la carrera en la segunda posición.

En el GP de Bakú, Lewis Hamilton tenía la pole, pero un incidente con Vettel le hizo acabar la carrera en la quinta posición. Durante toda la carrera Hamilton se quejaba de que la sanción a Vettel le parecía injusta y se le quedaba corta, a lo que tras la carrera Vettel se justificaba de la siguiente manera: "La F1 es para adultos. No tiene sentido frenar. No estoy de acuerdo con la sanción, nos tendrían que haber castigado a los dos", algo que el británico no entendía y tampoco compartía: "Sienta un mal precedente. Es malo para los pequeños que nos ven conducir y comportarnos. Han visto cómo se ha comportado hoy un tetracampeón del mundo. Espero que eso no se refleje en las categorías más jóvenes. Si quiere probar que es un hombre, creo que debería hacerlo fuera del coche cara a cara. Íbamos despacio, si hubiéramos ido más rápido podría haber sido mucho peor. Imaginad todos los chavales que ven F1 y contemplan esa clase de conducta por parte de un piloto que ha sido cuatro veces campeón mundial. Creo que eso lo dice todo", y era así como el piloto de Mercedes zanjaba este Gran Premio.

En Spielberg, Lewis conseguía clasificarse tercero, pero lo penalizaron con cinco posiciones de parrilla por haber sustituido la caja de cambios antes de las seis carreras completas, es algo que exige el reglamento, solo pudo acabar la carrera en la cuarta posición, pero con la esperanza de que el siguiente circuito era el de “casa” y sería ahí el sitio perfecto para quitarse esa espinilla que llevaba arrastrando desde el GP de Bakú.

Por suerte para el británico, Silverstone llegó y para demostrar que este era su circuito, Hamilton logró una pole aplastante con un tiempo de 1:26.600, ya el domingo lograba una importante victoria, ya que se colocaba con un total de 176 puntos en su casillero, dejando el mundial a un solo punto. Lewis además de su pole número 67, se hizo con el récord histórico de pista, que todavía tenía Michael Schumacher. Lewis Hamilton festejaba ante su público la victoria de ese fin de semana.

Fotografía: Zimbio

Hamilton celebrabá la victoria con sus aficionados en su GP de casa

Y llegó el GP de Budapest, el último antes del parón veraniego, donde Hamilton logró como mejor vuelta un tiempo de 1:16:693, colocándose así en cuarta posición de parrilla. Lewis Hamilton fue uno de los protagonistas del domingo junto a su compañero de equipo Valtteri Bottas, ya que los dos pilotos de Mercedes tras hablar por radio, llegaban a un acuerdo, Bottas se dejaría pasar por Hamilton ya que este creía que podría alcanzar a los Ferrari que lideraban la carrera, en el caso que esto no saliera bien, Hamilton debería volver a su posición inicial, y así fue, Bottas se dejaba superar por su compañero de equipo con la finalidad de que ambos pudieran llegar a los Ferrari, sin embargo Hamilton no era capaz de alcanzar a Raikkonen y Vettel, y tal y como lo había prometido, dejó que Bottas lo adelantara en la última curva de la última vuelta, sacrificando tres puntos para cumplir con su palabra. Finalmente Hamilton tras devolverle la posición a su compañero de equipo y arriesgarse a que los pilotos que le perseguían lo pudieran hacer también, finalizaba la carrera cuarto.

Y esto es lo que declaró el británico tras esta carrera: "Me quedé atrapado detrás de Valtteri y perdí mucho tiempo detrás de él. No podía decirle al equipo que tenía mucho ritmo, pero podían verlo y no actuaron inicialmente. Espero que la manera en la que piloté y cómo me comporté al final demuestre que soy un piloto de equipo y un hombre de palabra. Reducir siete segundos es difícil, y estaba nervioso por si perdía posición con Verstappen, pero afortunadamente no lo hice”, y así es como finalizaba este Gran Premio.

Fotografía: Zimbio

Valtteri Bottas

Daba inicio la temporada para Bottas en el GP de Australia, siendo esta su primera vez con Mercedes, el piloto finlandés lograba hacer un tiempo de 1:22.481, lo que le colocaba en el tercer puesto de parrilla. Bottas acababa tercero en carrera y se mostraba satisfecho de lograr un podio en su estreno con esta marca, aunque el finlandés sabía que tendría que seguir trabajando duro si quería seguir teniendo estos buenos resultados: “hay que trabajar más duro. Queda una larga temporada por delante. Tengo mis puntos y lo haré mejor la próxima vez”.

Valtteri quería seguir adaptándose a su monoplaza en un circuito exigente como es el de Shanghái, pero el tiempo se lo impidió y no pudo rodar todo lo que le hubiera gustado, a pesar de todos los problemas que parecía tener, finalmente conseguía hacer como vuelta más rápida un tiempo de 1:31.865 que le volvía a colocar tercero. El día de carrera tuvo varios problemas ya desde la salida al no ser la mejor que podría haber hecho, ya en mitad de carrera empezó una batalla con Alonso, de la que Bottas no conseguía salir victorioso, finalmente tras el retiro de Alonso y realizar varias vueltas más, la caída de la bandera a cuadros indicaba que el de Mercedes pasaba por meta en la sexta posición.

En el GP de Bahrain las cosas volvían a la normalidad para Bottas, desde el minuto uno mostró ser uno de los máximos rivales a batir el fin de semana. Valtteri conseguía hacerse con la pole con un tiempo de 1:28.769, mandando así un mensaje de aviso para todos sus rivales. El día de carrera eran los de Ferrari los que se mostraban más rápido, finalmente Bottas terminaría tercero la carrera.

En el GP de Rusia, a pesar de hacer un tiempo de 1:33.264 y clasificarse en la tercera plaza, Valtteri Bottas se alzaba con su primera victoria de esta temporada, tras realizar una salida perfecta en la que adelantaba a Kimi Raikkonen y a Sebastian Vettel, y era por eso lo que le hacía encontrarse con una carrera prácticamente en solitario de principio a fin.

Fotografía: Zimbio

Primera vicotria de Bottas con Mercedes

En el GP de España (Montmeló), aún haber logrado clasificarse tercero con un tiempo de 1:19.373, en el día de la carrera se vio una imagen muy poco común, Mercedes abandonaba por problemas en el motor, Bottas tenía que marcharse a su box antes de tiempo, por culpa de una avería en su propulsor en la vuelta 40. Intentando quitarse la espina de este GP, Bottas lograba una tercera posición en el GP de Monaco, con una mejor vuelta de 1:12.223, aunque el día de carrera lograba pasar por línea de meta en la cuarta posición a +5.517 del campeón de la carrera.

Ya fue en Canadá, donde volvía a conseguir salir tercero en parrilla, ya que en la sesión de clasificación lograba como mejor vuelta un tiempo de 1:12.177. El día de la carrera se vio por primera vez a los dos compañeros de Mercedes compartiendo podio, ya que Hamilton lograba la victoria el mismo día que Valtteri Bottas se alzaba con la segunda posición.

Fotografía: Zimbio

Primera vez que Mercedes se encontraba en lo más alto del podio

Valtteri Bottas lograba rozar la pole en el GP de Azerbaiyán, pero tuvo que conformarse con el segundo puesto al lograr un tiempo de 1:41.027, aunque esto no le parecía suficiente al finlandés: “Es una decepción, iba a por la pole”, una pole que se la robo su compañero de equipo. Finalmente también lograría el segundo puesto el día de carrera, por detrás de Daniel Ricciardo piloto de Red Bull.

El Gran Premio de Austria fue bastante tenso para muchos pilotos, a pesar de eso Bottas lograba la pole y la victoria ese fin de semana. Mientras que Valtteri creía que: "Hice la salida de mi vida", uno de sus máximos rivales (Vettel) no opinaba lo mismo: "Estoy convencido de que Bottas se saltó la salida, no me lo saco de la cabeza".

En el GP de Silvertone se hizo con el cuarto mejor tiempo en la sesión clasificatoria, con un tiempo de 1:27:376, aunque el día de carrera se volvió a ver al equipo Mercedes en lo más alto del podio, tras la victoria de Hamilton, Bottas acabaría en segunda posición.

Fotografía: Zimbio

Y llegó el GP de Budapest, el último antes del parón veraniego, donde Valtteri lograba una vez más colocarse en la tercera posición de parrilla, tras logar un tiempo de 1:16.530 como mejor vuelta. El día de carrera, los Ferrari se encontraban en lo más alto, es por eso que el equipo decidió ceder la plaza de Bottas a Hamilton ya que Lewis creía que tenía ritmo para alcanzar a los Ferrari, pero que en el caso de no hacerlo este le devolvería la posición, viendo que finalmente el británico no lograba alcanzar a los máximos rivales, en la última curva de la última vuelta le cedió la plaza a su compañero de equipo Bottas con la finalidad de que recuperara su posición inicial, por lo que Valtteri lograba pasar tercero por la línea de meta. Al finalizar la carrera el piloto dedico unas increíbles palabras hacía su compañero de equipo: "Creo que quedaban sólo dos vueltas cuando pregunté en qué momento se iba a producir el cambio. Había un poco de distancia, pero el equipo dijo que yo sólo tenía que alejarme un poco de Max y lo haríamos al final, como pasó. La relación de compañeros que tengo con Lewis es realmente buena".

Fotografía: Zimbio

Ahora tan solo hay que esperar para seguir viendo la evolución de los pilotos de Mercedes. Por ahora Lewis Hamilton se encuentra en la segunda posición de la general con 188 puntos y Valtteri Bottas se sitúa en la tercera posición con un total de 169 puntos.