Honda espera un par de mejoras más este 2017

Honda espera más mejoras para 2017 / Twitter McLaren

Cuando parece que Honda no podía dar más de sí, las cosas cambian. Yusuke Hasegawa anuncia que quieren dar un par de pasos, pero que “podrían ser tres”. Y es lógico que la motivación de los de Sakura y la de los de Woking esté por las nubes; tras lo vivido en el pasado Gran Premio de Hungría donde ambos McLaren cruzaron la línea de meta con puntos en sus respectivos casilleros.

"También hay cosas en las que pensar, como en las tácticas de cómo administrar los pasos y la introducción de las especificaciones nuevas. Por supuesto que necesitamos evitar penalizaciones también, sobre todo en ciertas pistas como Singapur”, comentaba.

No es de extrañar que Honda no quiera penalizar tontamente en circuitos clave para lograr buenos resultados, como Singapur. Trazados donde el motor no requiere de potencia, no como los inminentes circuitos de Spa o Monza, donde el propulsor japonés se verá lastrado por las largas rectas.

Pero, no hay que vender nunca la piel del oso antes de cazarlo, y así lo ha expresado Hasegawa pues no puede garantizar qué nivel de rendimiento pueden lograr.

Es obvio que Honda ha evolucionado favorablemente desde el inicio de la campaña (peor no podría ser), bastante más que los demás motorizadores. El nipón es optimista con el progreso mostrado hasta este parón veraniego. “Si, definitivamente, sin duda. Reducimos el hueco, pero es natural porque somos los perseguidores, así que deberíamos hacerlo"

La temporada de McLaren Honda hasta ahora es bastante mala en líneas generales pues lo que se creía que iba a ser el año del estrellato, ha sido más bien el año del estrello. A Honda le queda un mes para demostrar a McLaren que todavía son capaces de hacer motores decentes, pues los de Woking impusieron a los japoneses el mes de septiembre como límite.