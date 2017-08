Norris, optimista con su futuro: “El objetivo es estar en Formula 1 en los próximos años”

Lando Norris, ese adolescente que fue más rápido que Fernando Alonso en Hungría. Es cierto que el inglés usó gomas ultrablandas a diferencia del español que montaba superblandas en carrera. Se montó tal alboroto con los tiempos del joven piloto, que quedó segundo en su día de pruebas, que ha hablado para Real Sport.

“Mucho depende de cómo lo haga este año y ganar la F3 es lo mejor que puedo hacer, así que en eso me centro ahora, luego veré al final del año lo que haré el próximo año. Ya sea F2 o Super Fórmula, la categoría en la que colocaron a Vandoorne, no es mi decisión. Estoy seguro de que vamos a tener esa conversación hacia finales de año", comentaba.

"Creo que estoy en un punto ahora en el que no estoy a punto de llegar a la Fórmula 1, sólo me han dado la oportunidad para demostrar lo que puedo hacer y en el que me siento listo para el salto"