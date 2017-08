Fernando Alonso cierra la puerta a su salida de la Fórmula 1

Alonso quiere seguir luchando por el Mundial (Fuente: Zimbio)

Desde principio de temporada, Fernando Alonso ha afirmado que tomaría una decisión acerca de su futuro en el mes de septiembre. Sin embargo, a medida a que se iba acercando el mes clave en el que anunciaría algo, el piloto asturiano ha ampliado el tiempo para anunciar lo que hará en la próxima temporada, dejando tan importante noticia al mes de diciembre, centrándose así de manera completa en lo que queda de temporada. Después de once Grandes Premios, su mejor resultado ha sido en la última carrera en el circuito de Hungaroring, al obtener un meritorio sexto puesto a bordo del MCL-32.

"La F1 es mi prioridad, es mi vida, y mi objetivo es volver a ganar el título, pero si no veo que mi proyecto me permita conseguirlo, buscaré opciones fuera de la F1, es una decisión que tomaré entre noviembre y diciembre. Intentaré todas las opciones antes de eso", ha declarado Alonso a una de las empresas que patrocinan a McLaren, la cadena norteamericana, CNN, que le ha entrevistado en su circuito-museo, en Asturias, tierra natal del bicampeón del mundo.

A pesar de ello, el asturiano quiere cosas sólidas, no deseos solamente. "Necesito ver algunos datos. Algo de esperanza tangible, no sólo sueños", ha declarado el ex de Ferrari. "Cuando fui a Indianápolis, tuve la sensación de poder ganar la carrera de nuevo… Esa sensación que es tan especial. Me senté en el coche, los mecánicos me ajustaron los cinturones y pensé que cuando me los quitase, podría haber ganado la carrera. Esa sensación es mágica", añadió el español, hablando de su experiencia en las 500 Millas de Indianápolis, donde llegó incluso a liderar la prueba.

Alaba la prueba americana

"Allí la cultura es diferente, entienden el deporte de motor de una forma distinta en general, son mucho más abiertos y amistosos con nosotros. Es como un deporte que va más allá de las nacionalidades. Todos somos héroes para la gente en las gradas. Nos apoyan a todos de la misma forma y simplemente disfrutan de la carrera", aseguró Alonso acerca del ambiente en Indianápolis, que, a pesar de haber corrido allí antes, no había tenido la oportunidad de experimentar cómo se vive una carrera de automovilismo en Estados Unidos.

Descarta abandonar la F1 de momento

El campeón del mundo en 2005 y 2006 con el equipo Renault concluyó su entrevista cerrando la puerta a salir de la Fórmula 1... de momento. "Mi primera prioridad es la F1 y ganar el tercer Mundial, pero quiero intentar ganar la triple corona también. Podría suceder, así que quiero regresar a Indianápolis, aunque quizá no ocurra en el futuro más próximo", ha concluido Alonso en una de las entrevistas que más contenido ha tenido en los últimos tiempos.