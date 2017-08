Steiner: "La zona media está muy igualada, puede pasar de todo de semana a semana"

Google Plus

Günther Steiner: "La zona media está muy igualada" / Fuente: Twitter

Haas, ese equipo que en 2016 sorprendía siendo el equipo más joven en puntuar en una carrera, parece ir dándose cuenta de las peculiaridades y rarezas del Gran Circo. Tan pronto un fin de semana se puede ser competitivo, como al siguiente luchar por mantenerse en los puntos o por acabar la carrera (buen ejemplo el de McLaren).

Günther Steiner reconoce que en zona media de la parrilla, donde se sitúan escuderías tal que Williams, Force India, Toro Rosso, la propia Haas, y ahora McLaren Honda, está más reñida que nunca, con oportunidades para todos los equipos.

"Todos los equipos de la zona media son una preocupación. Siempre hay oportunidades, pese a ello. Williams tuvo mal ritmo en Hungría, así que no saco conclusiones claras. Siempre digo que la zona media está muy igualada, puede pasar de todo de semana a semana", declaraba hacia ESPN.

Además, comenta que la Formula 1 es como una “montaña rusa”, pues argumenta que en Austria tuvieron un genial ritmo, y que eso fue hace ya dos carreras. “Es una montaña rusa, con altibajos constantes y no creo que haya una plantilla perfecta de saber quién está más fuerte en qué circuito. Creo que Williams será competitivo de nuevo en Spa y Monza. Es mi suposición, pero no lo sé todavía, pues este año es todo un poco raro. La parte media de la parrilla está muy igualada, y en un tipo de circuito estamos todos juntos, en otro estamos por delante", explicaba.

Al principio de 2016, parecía que Haas sería algo así como la escudería filial de Ferrari. Ya desde el año pasado los americanos decidieron montar motores italianos. Sin embargo, Steiner marca la diferencia entre los estadounidenses y los de Maranello en la aerodinámica; factor clave en este 2017.

"Creo que aerodinámicamente son mejores ellos que nosotros, sino no estarían ahí. Si no tienes un buen nivel aerodinámico, entonces sufres más con las gomas, ya sea que están muy frías o se calientan demasiado. Si tienes buena carga aerodinámica... fueron muy rápidos en Monte-Carlo, y en los circuitos lentos son muy rápidos y nosotros no. Eso muestra la diferencia a nivel aerodinámico”, expresó para finalizar.