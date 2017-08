René Rosin: "Tienen que subir a Leclerc a F1. ¿Qué motivo tienen sinó las categorías de formación?

Charles Leclerc, Barcelona Pirelli Test 2017 / Fuente: @Charles_Leclerc

El jefe de equipo del que lidera la F2, Charles Leclerc, tiene claro que su joven piloto debe ser ascendido cuanto antes a la máxima categoría.

No sólo piensa en su actual piloto. También se acuerda de pilotos como Antonio Giovinazzi o Pierre Gasly, quienes hicieron buenas actuaciones en la anterior GP2, ahora llamada F2.

"Pilotos como Antonio, Pierre o Charles deberían estar en F1 porque lo merecen", declaraba Rosin a Autosport. "La forma en la que Charles está controlando todo este año es algo increíble, y merece la oportunidad de estar en F1. Creo que tienen que subirle, ¿qué motivo tienen sinó las categorías de formación?"

Y es que la formación para llegar a la Formula 1 es complicada y cara, muy cara. No sólo se tiene que tener talento a raudales, también mucha capacidad económica.

"¿Qué sentido tiene la F1 si no pueden promocionar a los mejores pilotos? Stoffel Vandoorne ahora está en F1, pero cuando fue campeón de la GP2 fue enviado a la Super Fórmula. Si estos pilotos no llegan a la F1, ¿por qué existe la F2, la F3 y la F4? Estos chavales sueñan con subir a la F1, y si no pueden, no hay sentido en soñar"

Prema, por el momento, no tiene pensado dar el salto a la máxima categoría. Además, es consciente de que la F1 es un gasto mayor, con más desarrollo y planeamiento.

"¿Por qué no? La F1 es un sueño para todos los equipos. No sólo para pilotos, también para los ingenieros. Está claro que sé que es un sueño, y uno de los complicados de cumplir. Deberían cambiar muchas cosas en las estructuras del deporte motor para conseguir llegar a ese punto. Todo depende de lo bien organizado que se esté. Por cómo están las cosas en la actualidad es algo que se debe planear, se debe aprovar y se debe desarrollar, también a nivel de normativa", ha concluido para finalizar.