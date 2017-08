La F1 se asocia con Codemasters para lanzar un campeonato propio de eSports

La F1 se asocia con Codemasters / Twitter

La nueva Formula 1 cada vez va a más. Y va a mejor, de eso no hay duda. Los juegos están cada vez más presentes en la vida diaria de las personas. Y en Formula 1 eso no iba a ser menos. Codemasters, empresa creadora desde 2010 de los juegos oficiales de F1, se ha asociado con el Gran Circo en un intento de construir un campeonato de eSports (electronic sports). De ésta manera se pretende fomentar el juego a nivel competitivo dentro del mundo del motor; pues otros géneros como “Call of Duty”, “League of Legends”, etc; llevan haciendo lo dicho desde antaño.

La primera temporada se iniciará en septiembre y ahí tendrá lugar una clasificación para ver qué 40 pilotos son lo más rápidos del mundo. Después, los 40 clasificados, pasarán a las rondas de semifinales, las cuales se disputarán en Gfinity (Londres), los días 10 y 11 de octubre.

De esas semifinales saldrán los 20 finalistas, quienes se enfrentarán en noviembre, ni nada más ni nada menos que en Abu Dabi. Y es que el campeón de la competición virtual aparecerá en el videojuego de 2018 de Formula 1.

"Este lanzamiento presenta una oportunidad impresionante para nuestro negocio: en estrategia y en cómo nos comprometemos con los aficionados. Primero, se trata de una categoría en crecimiento, con enorme compromiso de los aficionados y estamos orgullosos de tener a Codemasters y a Gfinity con nosotros en este viaje", relataba Sean Bratches, jefe comercial de Formula 1.

"Por supuesto, como hacemos en F1, vamos a continuar evolucionando e innovando, mientras hacemos realidad esta competición, para asegurar de que proporcionamos la experiencia más emocionante y que más puedan disfrutar nuestros aficionados", comentó para finalizar.

Desde Codemasters están encantados de la oportunidad pues aseguran “estar encantados de anunciar esta competición increíble”, según explicaba Frank Sagnier, CEO de Codemasters.

"La naturaleza altamente competitiva y el espectáculo de alta velocidad del deporte, combinados con la autenticidad de nuestro juego proporcionarán una experiencia emocionante para los jugadores y televidentes de todo el mundo. Tenemos ganas de conectar más con nuestra comunidad leal y apasionada y de llevar a nuevos aficionados nuestro juego y el deporte en sí” finalizaba Sagnier.

"Que la F1 forme parte de los Esports es señal del entretenimiento espectacular de los eSports y de lo clave que es que las organizaciones superen los límites del entretenimiento y de la experiencia del aficionado. Como la F1, Gfinity tiene la experiencia, las habilidades e infraestructuras para celebrar eventos mundiales y tenemos ganas de rendir y dar a los aficionados una competición excelente", ha expresado para finalizar Neville Upton, CEO de Gfinity.