Max Verstappen: "Ahora mismo no estoy donde quiero estar"

Fuente: Getty Images

El holandés, Max Verstappen se fue de vacaciones con mal sabor de boca. El joven piloto de Red Bull no está teniendo la temporada soñada con la escudería de bebidas energéticas, lo que ha hecho saltar la alarma de una posible marcha del equipo. Verstappen ha visto como su compañero subía múltiples veces al podio, mientras él se retiraba en 6 grandes premios.

El contrato de Verstappen con Red Bull acabará en diciembre del 2018 y sí el equipo no le da un coche competitivo, el holandés contemplará su marcha: “Siempre he dicho que no hay razones para irme si tengo un coche competitivo. Ahora mismo no estoy donde quiero estar, pero eso no significa que tenga que rendirme a la primera de cambio, trabajaré duro”, ha comentado Verstappen.

El joven piloto ya advirtió que su objetivo era convertirse en campeón del mundo antes del año 2020 y espera hacerlo con Red Bull, para ello están trabajando: “Pero después de dos o tres años sin mejorar, la historia es diferente. Trabajamos duro para progresar. Después del año que viene, ya se verá qué ocurre en el futuro”, ha explicado Verstapen a Motorsport.com durante un evento del DTM en el circuito holandés de Zadvoort.

Los dos Red Bull durante el GP de Hungría

Vuelta a los circuitos

Por el momento, Verstappen tendrá que centrarse en la vuelta a los circuitos después del parón vacacional. Este fin de semana se disputa el Gran Premio de Bélgica en el mítico trazado de Spa-Francorshamps, aunque el holandés no espera un gran resultado debido a las características del circuito. Lo mismo ocurre con el próximo Gran Premio de Italia.

El trazado belga favorecerá más a los dos primeros equipos del mundia, Ferrari y Mercedes, pero Verstappen no descarta que ocurra alguna sorpresa, como ya viene siendo habitual: “Estamos cerca de los líderes, a unas tres décimas o menos. Pero cuando hay rectas, se alejan mucho, así que no espero nada de las próximas carreras, será complicado luchar contra ellos. Entre Ferrari y Mercedes la diferencia cambia cada fin de semana”, ha finalizado explicando el piloto de Red Bull.