Previa de McLaren en el GP de Bélgica 2017

Foto: Getty Images

Vuelta al trabajo para los pilotos de Fórmula 1 y, en concreto, los pilotos de McLaren buscarán seguir en la línea ascendente con la que se fueron de vacaciones dónde cerraron una gran actuación en el Gran Premio de Hungría. Pese a que Spa es un circuito más complicado, Fernando Alonso se muestra optimista y confía en los distintos puntos de adelantamiento que tiene el circuito.

Fernando Alonso decía que le encanta la primera carrera después del parón veraniego porque "es una sensación genial volver descansado, ralajado y recargado". Fernando también se mostró preparado para la segunda parte de la temporada diciendo que, además dew disfrutar con la família y amigos también ha trabajado duro entrenando. En cuanto al circuito Alonso decía que "Spa es un circuito increíble, para muchos de nosotros es nuestra pista favorita". De todo el circuito el asturiano destacaba sobretodo el sentimiento de pilotar la curva de Eau Rouge alegando que "es diferente a cualquier otra curva del campeonato. Estás tan abaja en el coche y el gradiente es tan empinado que solo puedes ver el cielo". Analizando la primera parte de la temporada y lo que puede dar de sí la segunda, Fernando comentaba que "estamos cada vez más fuertes, espero que la segunda mitad del año nos traiga más puntos y carreras acabadas". "Sabemos que tendremos que trabajar duro para conseguir cualquier tipo de resultado, pero es una vuelta larga y hay muchas posibilidades de adelantamiento".

Alonso confía en conseguir un buen resultado. Foto: Getty Images

Stoffel Vandoorne, por su parte, se muestra con muchas ganas de correr el GP de Bélgica porque es el Gran Premio de casa para él. "He estado deseando pilotar en mi primer GP de Bélgica como piloto de Fórmula 1 durante muchos años" comenta añadiendo que "es apasionante para cualquier piloto correr en el GP de casa y tener el aliento de la muchedumbre local, también de la familia y los amigos". Stoffel ha definido la primera parte de la temporada como atareada y que pese a tener ganas de vacaciones, a los pocos días ya estaba deseando subir al coche. "He entrenado duro para volver incluso más fuerte a Spa para la segundo mitad de la temporada". "El inicio de la temporada ha sido un desafío, no solo para mi sino para todo el equipo" comentaba el belga alegando que han tenido problemas que les ha obstaculizado el funcionamiento y que "por mi parte me ha costado más tiempo comprender qué necesitaba el coche, sin embargo, en los últimos GP hemos visto los resultados de un trabajo duro". Vandoorne cree que todo lo que han trabajado les ha sido un buen paso y el progreso ha sido positivo. Para concluir el piloto belga decía que "el margen para mejorar es todavía importante y hay más cosas buenas por venir, así que espero que las próximas carreras sean prometedoras para nosotros".