Raikkonen sigue por petición de Vettel, según Mika Salo

Foto: Getty Images

El que fuera piloto de Fórmula 1 durante 8 años, Mika Salo, ha valorado la renovación de su compatriota con la Scuderia Ferrari. El finlandés formó parte del equipo italiano en 6 Grandes Premios de la temporada 1999 en sustitución a Michael Schumacher. Llegando a ceder la victoria en a su compañero de equipo en Alemania siguiendo órdenes de equipo.

Tras conocerse la renovación de Kimi Raikkonen como piloto de Ferrari por un año más, Salo cree que es la opción más correcta y sensata por parte de Maranello. En declaraciones recogidas por la MTV Finlandesa, el que fuera piloto de F1 ha admitido que el rendimiento de Raikkonen está siendo el adecuado dentro de Ferrari.

Además, Salo destaca que Kimi es un piloto con la ideas claras. En caso de que no quisiera continuar, lo habría dicho: “La renovación de Raikkonen era lo que se esperaba. Ferrari no tenía mejor opción y Raikkonen no hubiese continuado si no pensara en que sigue siendo rápido", comentaba el expiloto de Fórmula 1.

Por otro lado, la renovación de Raikkonen viene a preceder a la de Sebastian Vettel. El propio Mika Salo insinúa que la ampliación del finlandés por una temporada más viene a petición del tetracampeón del mundo: "No hay otro lugar para Vettel realmente y creo que Raikkonen se queda porque es petición expresa de Vettel. Son un buen tándem", declaraba Salo.

Mika Salo (Derecha), expiloto de Fómrula 1 | Getty Images

Raikkonen no está teniendo una temporada fácil. Tras un arranque donde el rendimiento en pista era claramente inferior al de su compañero de equipo, esto lo relegaba a una posición de escudero para el resto del mundial. En el pasado Gran Premio de Hungría se pudo ver como el finlandés cumplió a la perfección su papel.

Es por ello que Salo reconoce el defecto de Raikkonen con los arranques de temporada, confía que para 2018 Raikkonen cambiará: "Espero que esté en la pelea desde el principio. Por alguna razón, los coches de Ferrari nunca han funcionado bien para Raikkonen en el inicio de la temporada", sentenciaba el finlandés.