Räikkönen, renovado: "No habría firmado si no disfrutara ni tuviera una buena cooperación con el equipo"

Räikkönen, Hungría 2017 / Fuente: Zimbio

Kimi Räikkönen, ese piloto que a líneas generales no parece estar a la altura del coche que tiene. Y eso lo demuestran sus resultados. Desde que abandonó Lotus en 2013 para unirse a los de Maranello, el campeón del mundo no ha obtenido ni una victoria, si bien es cierto que los coches que pilotaba no le daban oportunidad. Pero este 2017 es el año. Ferrari está plantando cara a los Mercedes. Pero parece que sólo lucha Vettel contra ambas flechas plateadas.

Aún así, los italianos han decidido darle otro año más a Kimi, quien asegura “saberlo desde hace tiempo”. "Empezamos a hablarlo tarde y rápido nos pusimos de acuerdo. No llevó mucho pensar en ello. Lo sé desde hace algún tiempo, pero ahora lo acabo de leer en el periódico. No habría firmado si no disfrutara ni tuviera una buena cooperación con el equipo y la gente", aseguraba el piloto en un evento en Helsinki hacia GMM.

El finlandés asegura que la renovación no afectará a su rendimiento durante la temporada. Rendimiento que debe aumentar si quiere ayudar a Ferrari a ganar el campeonato de constructores.

"No importa de uno u otro modo si hay contrato o no. Siempre lo intento hacer lo mejor posible. En este momento está bien tomarse cada temporada a su debido tiempo. Probablemente en un mes, comenzarán a especular sobre el próximo año", recogía la cadena de televisión MTV.

Sobre el debate más acalorado en décadas dentro del Gran Circo, la introducción del “halo”, Kimi se muestra paciente y apoya dicho elemento de seguridad: "Las reglas y piezas nuevas siempre parecen muy diferentes, pero se olvidan muy rápido. El halo es algo bueno si salva la vida de alguien o evita que pase algo malo", ha expresado para finalizar el compañero del tetracampeón mundial.