Mercedes intenta evitar una espantada como la de Rosberg

Google Plus

Rosberg en el MBMuseum (Fuente: @mercedesamgf1)

Mercedes está alerta a lo que pueda pasar en el mercado de fichajes, y quieren moverse rápido, para que no les suceda lo de este pasado invierno, cuando el vigente campeón del mundo, el alemán Nico Rosberg, anunció por sorpresa su retirada y cambió todos los planes de la escudería campeona del mundo, obligándoles a moverse rápido para fichar al finlandés Valtteri Bottas, que solo tiene un año de contrato, mientras que su estrella, el inglés Lewis Hamilton, tiene una vinculación solo hasta 2018, por lo que cualquier cosa podría pasar en las flechas plateadas, encabezadas por Toto Wolff.

Mercedes quiere evitar problemas

De hecho, el director técnico de la escudería alemana ha hecho unas declaraciones al respecto. “Ciertamente existe un componente que en la F1 se necesita tener una solución preparada, un plan B”, ha señalado Wolff, dejando caer que, en el caso de que alguno de sus dos pilotos tome la decisión de no continuar en Mercedes, que el equipo tenga un as debajo de la manga y que no les suceda como en el pasado invierno.

"Incluso tener un contrato no significa necesariamente que todo vaya a ser como es. Podría haber un cambio de circunstancias. Lo que tenemos ahora es un plan A, y luego obviamente hay varias jugadas posibles, porque el mercado de pilotos cambia mucho en 2018 y 2019. Es importante considerar un plan B y C”, ha declarado el máximo responsable de Mercedes, consciente de que todo puede pasar en un mundo tan complejo como es Fórmula 1.

Bottas o Wherlein, la decisión que se tomó

En este sentido, Toto Wolff habló acerca, después de que Rosberg se marchara por sorpresa, la elección que se hubo de tomar en Mercedes respecto a quien acompañaría a Hamilton. "La negociación fue muy difícil. Es más fácil resolver los problemas que ves venir, pero el de Nico salió de la nada, en un momento en el que la mayoría de pilotos ya tenían contratos para el año siguiente”, recordó.

“Sabíamos que teníamos a Pascal como opción, pero probablemente es demasiado joven para quemarlo en un coche que es capaz de ganar carreras, y contra el mejor piloto de la parrilla”, afirmó acerca del piloto de Sauber, uno de los mayores talentos salidos de la cantera de Mercedes, que se ha hecho fuerte a medida que han ido sucediendo las temporadas.

Wolff ha concluido con una explicación acerca del proceso para firmar a Bottas. "Valtteri era nuestro candidato número 1, pero lógicamente Williams quería mantenerlo en sus filas. Y no fue el único factor. También hubo acuerdo sobre una compensación económica con Williams. '¿A quién fichamos? ¿Qué pasa con Pascal?' Y todo ello deshaciendo el contrato de Nico. Al final fue bien ya que logramos la opción que preferíamos”.