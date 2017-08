La previa del GP de Bélgica: el principio del fin

Google Plus

Las vacaciones ya se han acabado y tras un parón de tres semanas, el mundial de Fórmula 1 vuelve a la carga con la segunda mitad de la temporada y que mejor lugar para arrancar que el mítico circuito de Spa-Francorshamps. Con 9 grandes premios todavía por delante, el mundial de la categoría reina de las cuatro ruedas todavía no tiene dueño.

Sebastian Vettel y Lewis Hamilton han protagonizado un tira y afloja constante en la primera mitad de temporada. El piloto alemán se llevó el gato al agua en la última carrera y se subió por cuarta vez este año al primer escalón del podio. Sin embargo, la recta final del campeonato no será un camino de rosas para el de Ferrari.

Penalizaciones a la vista

Hasta ahora Ferrari ha asombrado a todos los aficionados con la buena temporada que están haciendo. Los de Maranello sufrieron en 2016, lo que provocó que acabarán terceros en el mundial y nadie les viera favoritos de cara a 2017. Pero en la Fórmula 1 nada es permanente y Ferrari acertó con su SF70H.

No obstante, Ferrari no ha podido conseguir adoptar una característica de su máximo rival, Mercedes, y es la fiabilidad de su motor. Las penalizaciones en la unidad de potencia podrían complicarle el camino hacia el mundial a Sebastian Vettel, quien no solo necesitará realizar excelentes actuaciones, sino contar con un poco de suerte.

Ahora mismo el piloto alemán cuenta con 205 punto, frente a los 188 de Lewis Hamilton. La diferencia entre ellos es mínima y un mal resultado un abandono podría costar un mundial a cualquiera de los dos. Además, el segundo piloto de Mercedes, Valtteri Bottas, podría dificultar mucho la situación al alemán, ya que, aunque tan solo tiene 169 puntos, se podría convertir en un invitado incomodo a la pelea por el título.

Spa Francorshamps; el principio del final

Con 9 grandes premios por delante cada quilómetro cuenta. El Gran Circo aterriza en un Gran Premio histórico para la Fórmula 1. Cada edición del Gran Premio de Bélgica es especial e impredecible, gracias al que muchos pilotos consideran, el mejor circuito del calendario. Cargado de historia, el circuito acogió por primera vez un gran premio de Fórmula 1 en 1950 y no ha dejado de hacerlo desde entonces, con 60 ediciones a sus espaldas.

Spa tiene algunas de las mejores curvas del mundial, como Eau Rouge o Puhon. Los pilotos van con el acelerador a fondo durante el 70% de la vuelta, lo que convertirá cada giro en un reto, sobre todo con los nuevos coches de 2017. Esto, junto a las rectas del circuito, provoca que el desgaste de los frenos no sea una preocupación para los equipos.

La carga aerodinámica es media, aunque esto puede que cambie en esta edición gracias a los nuevos coches. Otro punto que puede cambiar esta temporada es la velocidad punta, que en otras ocasiones se ha situado en los 322 kilómetros/hora, pero aumentará en esta edición. El año pasado fue Nico Rosberg quien se llevó la pole con un tiempo de 1:46.744.

Como ya viene siendo la tónica está temporada, es probable que algunos récords del circuito cambien. Sebastian Vettel y Red Bull tienen desde 2009 el récord de vuelta rápida en carrera con un 1:47.263. El récord en la clasificación también lo ostenta otro expiloto de Red Bull, Mark Webber, que lo consiguió en 2010 con un tiempo de 1:45.778. Michael Schumacher es el piloto que más victorias ha conseguido en Spa-Francorshamps.

Meteorología

La orografía de la zona convierte al Gran Premio de Bélgica en impredecible meteorológicamente. En el circuito de Spa puede estar lloviendo en un sector y en otro estar completamente seco, algo que, sin duda, da muchos dolores de cabeza y complica mucho las cosas. Para este fin de semana la predicción no es clara, pero todo apunta a que la lluvia hará acto de presencia.

Durante los entrenamientos libres del viernes no se espera lluvia, pero sí frio, con una temperatura máxima de 18ºC. El sábado y el domingo la historia será diferente. Se espera que llueva en ambos días, aunque la temperatura podría aumentar hasta dos grados.

Horarios

Entrenamientos libres 1: 10:00h

Entrenamientos libres 2: 14:00h

Entrenamientos libres 3: 11:00h

Clasificación: 14.00h

Carrera: 14:00h