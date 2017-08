Rosberg se vería incapaz de aguantar la situación de Alonso

Google Plus

Foto: Getty Images

Fernando Alonso dejaba Ferrari como tercer equipo de la parrilla, en la temporada 2014, para aterrizar en un proyecto ambicioso como era la unión de McLaren con Honda. Tras dos temporadas sin resultados, esta tercera se presentaba como la definitiva. Después de la eliminación de los famosos tokens y un cambio de diseño en el motor nipón, se esperaba un buen 2017. La realidad es bien diferente, y de nuevo los dos pilotos de McLaren han tenido muchos problemas para sumar puntos, o para simplemente acabar las carreras.

Aunque esta temporada el bicampeón del mundo daba la sorpresa con el anuncio de la IndyCar, la realidad es algo dura para el español. Tiene pendiente anunciar su futuro profesional en la Fórmula 1, estando complicado la vuelta a Ferrari o la llegada a Mercedes. Aun así, el asturiano siempre se mantiene positivo, con ganas de poder sumar un nuevo mundial de Fórmula 1. Además, la aventura americana ha gustado a ambas partes. Tanto Fernando Alonso como la organización americana han salido satisfechos, es por ello que no descartan al español en un futuro en su competición.

Esta actitud positiva del asturiano no ha pasado desapercibida, y han sido muchos los que la han comentado. Nico Rosberg dejaba Mercedes tras 7 años con ellos. Tras batir a su compañero de equipo, Lewis Hamilton, y lograr su primer campeonato del mundo el alemán sorprendía al todo el mundo del deporte anunciando su pronta retirada del deporte. La presión que el alemán estaba soportando a lo largo de los últimos años no estaba siendo buena para él ni para su entorno.

En declaraciones recogidas por la revista alemana del Auto Bild, Rosberg era preguntado por la situación del español. El alemán es tajante, el no sería capaz de aguantar lo que está viviendo Fernando Alonso estos últimos años: "Para mí, tras todos esos años de luchar por el Campeonato, yo no podría hacer eso. Me faltaría la motivación", declaraba el actual campeón del mundo.